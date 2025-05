Von der Leyen, després de reunir-se amb les víctimes de la dana: “Esta tragèdia ha de guiar els nostres preparatius de futur”

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha destacat este dimarts, després de reunir-se amb representants d’associacions de víctimes de la dana, que “esta tragèdia ha de guiar els preparatius de futur” de la UE enfront de desastres naturals.

“Un plaer reunir-me amb les associacions de damnificats per les inundacions de València i els seus familiars. Els agraïsc que hagen compartit les seues històries”, ha assenyalat la política alemanya en el seu perfil d’X després de la seua primera trobada amb les víctimes des de la tragèdia del passat 29 d’octubre, que va deixar 228 morts i danys multimilionaris en la província de València.

En concret, Von der Leyen ha mantingut una trobada a Brussel·les amb l’Associació de Víctimes de la Dana-29 d’Octubre, l’Associació de Víctimes Mortals de la Dana i l’Associació Damnificats Dana Horta Sud València.

Les entitats ja havien sol·licitat a la presidenta de l’executiu comunitari una reunió durant la seua recent visita a València per a assistir al Congrés del Partit Popular Europeu, encara que finalment la cita s’ha celebrat este dimarts a Brussel·les.

“La UE es mostra solidària, donant suport a la recuperació hui i la resiliència per al demà. Esta tragèdia ha de guiar els nostres preparatius per al futur”, ha agregat la líder alemanya.

Fons de Solidaritat

Mentrestant, Brussel·les treballa en l’avaluació de la documentació remesa pel Govern el passat 20 de gener sobre els gastos que opten a finançament del Fons Europeu de Solidaritat, que Moncloa valora en 4.404 milions d’euros.

No obstant això, correspon a la Comissió Europea decidir quina serà la quantitat final després de culminar la seua anàlisi, que, segons han confirmat fonts comunitàries a Europa Press, està encara en curs.

En qualsevol cas, Brussel·les ja ha concedit a Espanya un acompte de 100 milions d’este fons per a sufragar gastos derivats dels danys causats per la dana i que podran utilitzar-se per a restablir infraestructures essencials com els sistemes d’energia, aigua, sanitat, educació o telecomunicacions, així com per a mesures de protecció del patrimoni cultural o operacions de neteja.

Este prefinançament és el màxim establit per reglament, encara que la seua concessió no prejutja l’import final de l’ajuda, que dependrà de l’avaluació per la Comissió de la sol·licitud d’Espanya.

europa press