Educació centralitza les llistes d’espera de les universitats amb avisos automàtics a l’estudiant

Adeu a l’espera tensa. La Conselleria d’Educació centralitzarà les llistes d’espera de les cinc universitats públiques en la seua plataforma en línia i avisarà automàticament l’estudiant si hi ha lloc en la seua primera opció. De fet, se li notificarà automàticament en orde de preferència. Així ho ha anunciat la secretària autonòmica d’Universitats, Esther Gómez, en una roda de premsa al costat dels coordinadors de les proves.

La mesura està pensada per a reduir l’estrés i l’ansietat de l’alumnat que no entrava en la seua primera opció. Fins ara, les cinc universitats públiques adjudicaven les seues places de manera independent, per exemple, era comú que et diguera l’UJI (la teua quarta opció) i quatre dies després la UV (la teua primera opció), la qual cosa provocava que l’estudiantat es matriculara i desmatriculara, fet que generava caos en les llistes. Això ocorria perquè cada universitat treballava pel seu compte.

La secretària autonòmica d’Universitats, Esther Gómez, al costat de responsables de la comissió de les PAU / Levante-EMV

Ara, Conselleria centralitzarà totes les dades en la plataforma de preinscripció i tindrà en compte l’orde de preferència de cada estudiant per a cridar-lo. A més ho farà en dates concretes, la qual cosa evitarà que l’alumne estiga constantment pendent del mòbil esperant la telefonada, com succeïa abans.

Nou adjudicacions a l’estiu

L’11 de juliol, l’alumnat sabrà en quina carrera ha entrat després de fer la PAU. Després d’això (i esta és la novetat), Conselleria penjarà en la mateixa web 7 adjudicacions més per a l’alumnat que estiga en llista d’espera.

La primera serà el 18 de juliol, i les següents seran el 24 i el 30 del mateix mes. Després n’hi haurà quatre més, el 4, 11, 18 i 25 de setembre i una més el 2 d’octubre. En totes estes vacants, l’estudiant serà informat de si ha entrat en una carrera i podrà matricular-se i indicar si vol continuar en alguna llista d’espera o no.

De fet, la recomanació de la secretària autonòmica és eixa, matricular-se encara que no es tracte de la primera opció per a assegurar-se una plaça per a estudiar que després sempre poden canviar si alguna universitat l’ha acceptat després de córrer la seua llista d’espera.