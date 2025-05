L’hora de trencar barreres

La Lliga s’endinsa en l’esprint final. En menys de dos setmanes tindran lloc les tres jornades amb les quals tot quedarà decidit. Encara estan en joc els últims bitllets europeus, tant de la Lliga de Campions com de l’Europa League i la Conference, a més dels noms dels dos companys de viatge del Valladolid als inferns de la Segona divisió.

Anit, quan la Reial Societat es va tornar a quedar un pas arrere després de caure a casa contra el Celta de Vigo (0-1), que es va consolidar en la seua pugna per anar a l’Europa League, es va iniciar l’antepenúltim capítol de la temporada. Una jornada 36 en la qual ningú pensava, mesos arrere, que el València CF visitaria Mendizorrotza amb Europa en l’horitzó. La pèssima dinàmica experimentada fins a gener, quan l’equip va caure novament a l’última posició, programava el de hui en el feu de l’Alabés com un duel vital en la lluita per la supervivència. No obstant això, l’extraordinària trajectòria amb Corberán al comandament ha fet que siga només l’equip de Vitòria el que arribe amb la soga del descens amenaçador.

Després de la derrota per la mínima del cap de setmana en San Mamés, l’Alabés del Chacho Coudet es presenta a la cita amb només un punt de renda sobre el Leganés, o, cosa que és el mateix, sobre la primera plaça que envia a la Lliga Hypermotion.

Mentrestant, per al València, el partit és l’ocasió de continuar trencant les seues pròpies barreres —imposades des de fa temps per la gestió restrictiva de Peter Lim— i aprofitar una jornada en la qual els rivals pels llocs sèptim i octau tenen per davant partits difícils. Gràcies als 33 punts aconseguits sota la direcció de Corberán, els blanc-i-negres han escalat fins a col·locar-se a només dos de la Conference i a set de l’Europa League —després de la victòria del Celta d’ahir—.

Tant l’ambició de l’entrenador com la carència d’ingressos UEFA des de 2020 mouen el València a competir fins al final de la Lliga, malgrat el sofriment previ d’haver habitat 24 jornades en el sofriment de la zona roja. Ara, Corberán i els futbolistes juguen amb l’al·licient d’arredonir l’excel·lent treball de la segona volta, polvoritzant els límits amb els quals Meriton ha castigat el valencianisme des dels acomiadaments de Marcelino i Alemany. La plantilla s’il·lusiona amb posar a zero el comptador de temps sense que el club dispute una competició europea, camí ja dels 2.000. Així mateix, el cos tècnic i els jugadors blanc-i-negres aspiren a la majoria dels nou punts en lliça per a, per exemple, sobrepassar els 50 punts. Barrera infranquejable des dels 53 obtinguts en la campanya 2019/20. Un llistó que, per a complir-lo, necessitarà almenys dos victòries en esta sèrie final contra Alabés, Athletic i Betis.