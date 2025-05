L’Ibex 35 conquista els 13.800 punts i es manté en màxims des de 2008

L’Ibex 35 ha iniciat la sessió d’este dimecres amb una pujada del 0,07 %, la qual cosa ha portat el selectiu madrileny a situar-se en els 13.778,5 punts cap a les 9:00 hores, en una jornada marcada, principalment, per la publicació de l’índex de preus de consum (IPC) a Espanya.

El principal indicador del mercat espanyol augmentava el seu impuls al 0,24 % cap a les 9:08 hores, conquistant d’esta manera nous màxims des de 2008 després de registrar, en l’arrancada de la sessió, la cota psicològica dels 13.800 punts.

En el marc de l’anunci d’acord comercial entre els Estats Units i la Xina, el mandatari del gegant asiàtic, Xi Jinping, ha rebutjat les guerres aranzelàries, assegurant que el “bullying i l’hegemonisme només porten a l’autoaïllament”.

Sota el paraigua macroeconòmic espanyol, l’IPC va pujar un 0,6 % en abril en relació amb el mes anterior i va retallar una dècima la seua taxa interanual, fins al 2,2 %, el seu valor més baix des del mes d’octubre passat, quan es va situar en l’1,8 %, segons les dades definitives publicades este dimecres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que coincidixen amb les avançades a finals del mes passat.

En el pla empresarial, encara marcat per la temporada de resultats, Telefónica va publicar, abans de l’obertura del mercat, els seus comptes corresponents al primer trimestre d’enguany, quan va perdre 1.731 milions d’euros a causa de les minusvalideses comptables derivades de la venda dels seus negocis a l’Argentina i el Perú, si bé ha mantingut les seues previsions per a 2025 i ha confirmat el repartiment d’un dividend de 0,3 euros per títol per a este curs.

Per la seua banda, Técnicas Reunidas va obtindre un benefici net de 27,6 milions d’euros entre gener i març d’enguany, xifra un 35 % superior a la del mateix període de 2024, mentres que Audax Renovables va registrar un resultat brut d’explotació (Ebitda) rècord de 33,3 milions d’euros, un 6 % més.

HBX Group, d’altra banda, va perdre 227 milions d’euros en el primer semestre del seu any fiscal, finalitzat el 31 de març, la qual cosa suposa un 86 % més que un any abans, segons ha informat la matriu del banc de llits Hotelbeds, que va debutar en borsa el 13 de febrer passat.

A més, Merlin Properties va guanyar 84,2 milions d’euros en els tres primers mesos de 2025, la qual cosa suposa un increment del 30 % respecte al mateix període de l’any anterior, després d’haver augmentat un 8,4 % els ingressos.

En els primers compassos d’esta jornada, els majors ascensos dins de l’Ibex els marcaven Merlin Properties, que pujava un 4,99 % en l’obertura, i Banc Sabadell (+0,76 %), mentres que en el costat dels descensos sobreeixien Iberdrola, que es deixava un 0,69 %, i Telefónica (-0,66 %).

Les principals borses europees obrien amb signe mixt. En concret, Londres es deixava un 0,12 %, mentres que París començava el dia en taules i Milà i Frankfurt pujaven un 0,16 % i un 0,35 %, respectivament.

En l’obertura del mercat borsari, el preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al Vell Continent, se situava en 66,3 dòlars, un 0,5 % menys, mentres que el Texas queia un 0,52 %, fins als 63,34 dòlars.

En el mercat de les divises, la cotització de l’euro enfront del dòlar es col·locava en 1,1185 “bitllets verds”, en tant que en el mercat de deute, l’interés exigit al bo a 10 anys escalava fins al 3,298 %.