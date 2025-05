El Museu de la Ciutat s’obri a l’il·lusionisme plàstic d’Álex Marco

El Museu de la Ciutat acull “I jo, que no creia en les bruixes”, l’última exposició de l’artista contemporani Álex Marco (València, 1986), una de les més importants de la seua carrera per la completa composició que ha realitzat en tècniques i formats. La mostra, que es presentarà esta vesprada i estarà oberta a partir de demà, representa un viatge cap a allò que resulta salvatge i amenaçador, en què es combina l’abstracte i el recognoscible en un joc en el qual l’espectador transitarà per tota mena d’emocions i inquietuds. Una explosió de formats en què conviu l’analògic amb el digital, el plàstic amb el sonor i l’horror espacial amb els successos dramàtics a través de les llums i ombres dels seus llenços combinats amb la reproducció mecànica d’imatges en pantalles.

L’exposició està comissariada per César Novella i va ser seleccionada en 2022 en la convocatòria oberta de projectes expositius de l’Ajuntament de València. La proposta de Marco va ser seleccionada per un jurat d’especialistes que va proposar l’Acadèmia Sant Carles, la Facultat de Belles Arts, l’Associació d’Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló i l’Associació Valenciana de Crítics d’Art. Experts que van combregar amb esta visió de l’artista valencià, especialitzat en la pintura, la videoexperimentació i el disseny gràfic i que tres anys després s’ha materialitzat en una exposició que podrà visitar-se des del 15 de maig fins al 7 de setembre.

Amenaces i inquietuds

Segons indiquen fonts coneixedores de l’exposició, “l’artista es mostra com un il·lusionista de les albors de la reproducció mecànica d’imatges”. Els visitants podran vore peces xicotetes que indiquen el camí de tornada a casa, “pintures de formes amenaçadores amb monitors de vídeo que projecten els assajos que després pintarà amb gestos calculats basant-se en tècniques de filat visual i sonor”. Una amalgama de tècniques, inclosa també la fotografia, que componen una exposició en la qual Marco acaba per creure en les seues pròpies bruixes.

L’exposició es podrà visitar de manera gratuïta en l’horari habitual del centre, de dimarts a dissabte, de 10 a 19 hores, i el diumenge i festius, de 10 a 14 hores. Els dilluns està tancat. S’han organitzat una sèrie de visites guiades els dissabtes a les 17 hores i els diumenges en dos sessions, a les 11 i a les 12 hores, per a les quals és necessari reservar plaça a través de la pàgina web del centre expositiu.