Pego injectarà 750.000 euros per a acabar amb les històriques injustícies salarials en la plantilla municipal

La primera RLT (relació de llocs de treball) aprovada per l’Ajuntament de Pego en 20 anys posarà fi a històriques desigualtats i injustícies salarials en la plantilla municipal. Els treballadors de la piscina municipal (venen de l’empresa que gestionava fa més de dos dècades esta instal·lació) cobren 300 euros menys del que els correspon. “Però no són els únics. També estan en semblant situació les empleades de la residència, els policies locals o les netejadores”, advertix l’alcalde, Enrique Moll, del PSPV, que subratlla que l’RLT, aprovada pel ple en març i a la qual ara ha de donar el vistiplau la Subdelegació del Govern d’Alacant, permetrà injectar ni més ni menys que 750.000 euros a l’any en els salaris municipals. La bretxa per corregir és gran.

“No vull entrar en polèmiques amb els treballadors de la piscina. Entenc les seues reivindicacions. Els seus sous són baixos. Però en març vam aprovar en el ple l’RLT i millorarem els salaris d’estos empleats per a posar fi a desigualtats salarials que hi ha en la plantilla municipal”, ha explicat l’alcalde.

L’RLT s’ha pactat amb els sindicats. Suposa un increment del 20 % en la massa salarial. L’alcalde avança que pot ser que la Subdelegació del Govern obligue l’Ajuntament a prorratejar la pujada en tres anys. També subratlla que la intervenció municipal els ha deixat clar que la solució ha de ser global i per a tot el personal i no es pot augmentar els sous a un sol col·lectiu.

Cartells que han col·locat els treballadors de la piscina / Levante-EMV

Precarietat salarial

Mentres, els empleats de la piscina, que es van convertir en personal laboral fix de l’Ajuntament quan la gestió d’esta instal·lació va passar a ser pública, han insistit que fa un any que patixen precarietat salarial. Asseguren que este 1 de maig es van complir 12 mesos de cobrar 300 euros menys del que establix el conveni col·lectiu i el contracte firmat per la majoria dels treballadors d’este servici municipal. “Estem cansats d’esta situació i decebuts pel tracte de l’Ajuntament”, denuncien.

No obstant això, estos empleats subratllen que són “bons professionals i enamorats del nostre treball”. “Continuem donant el millor servici als usuaris, però ja no descartem cap mesura de pressió i de protesta davant d’esta injustícia que s’allarga més d’un any”.