El PPCV dona suport a un congrés autonòmic després del nacional, però veu “irresponsable” activar-lo ja

El secretari general del PPCV i síndic de la formació popular en les Corts, Juanfran Pérez Llorca, s’ha mostrat este dimecres partidari de la celebració d’un congrés autonòmic a la Comunitat Valenciana després del conclave nacional convocat per Alberto Núñez Feijóo a principis de juliol, si bé ha demanat un poc de temps per a la seua activació, sense concretar quant.

El número dos de Carlos Mazón en el PP valencià ha defés que impulsar “ara” el procés orgànic en el qual es decidiria el nou líder del PPCV seria “irresponsable”, ateses les “circumstàncies tan especials” que es donen a la C. Valenciana, ha dit en al·lusió a la dana. Per això, ha advocat per “centrar-se en la reconstrucció” i “afrontar” eixe congrés més avant.

En tot cas, ha insistit que, “com a militant”, és partidari que siguen les bases qui trien els lideratges del futur. “Com a militant, vull que hi haja un congrés en la meua terra i que siguem els militants els que triem els futurs dirigents, però seria irresponsable ara per part del PP afrontar un congrés quan toca centrar-se en la reconstrucció, més quan només el nostre partit està centrat en la reconstrucció”, ha desenrotllat Pérez Llorca.

Uns arguments, que siga la militància valenciana la que trie el seu cap de files i no Génova des de Madrid, compartits per l’expresident Francisco Camps, que, en la seua gira de retorn, reclama la celebració del conclave i unes primàries obertes per a retindre eixa sobirania autonòmica en l’elecció del president del partit.

En tot cas, i encara que els estatuts fixen que els congressos autonòmics se celebraran quatre mesos després del nacional, la qual cosa el portaria a finals de 2025, en el PPCV assumixen que serà Génova la que marque els temps. El secretari general del PPCV no ha volgut mullar-se en eixe sentit i ha destacat que “s’aniran posant dates” una vegada passe el conclave nacional.

Una cita que pot ser decisiva per al futur de Mazón, perquè nombroses informacions apunten al fet que Feijóo prendrà una decisió sobre el baró valencià una vegada siga reelegit president nacional.

Pérez Llorca les ha rebaixades a “especulacions” i a “rum-rum” i ha insistit que tant el PPCV com el Consell estan “centrats en la reconstrucció”.