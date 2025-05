La Copa Amèrica es disputarà a Nàpols després de la renúncia de València

La 38a edició de la Copa Amèrica de vela se celebrarà en 2027 per primera vegada a Itàlia, a Nàpols (sud), van anunciar este dijous els organitzadors i la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Encara que en principi València aspirava a l'organització de l'esdeveniment després de la renúncia de Barcelona, la DANA del passat mes d'octubre va canviar les prioritats de la ciutat i va anunciar un pas arrere en este sentit. Ara s'ha informat que Nàpols ha sigut el lloc triat pels organitzadors.

"M'enorgullix anunciar que la Copa Amèrica se celebrarà, per primera vegada en la història, a Itàlia. Nàpols serà la ciutat que aculla en 2027 la trenta-huitena edició del torneig de vela més famós i prestigiós del món, un esdeveniment mundial en el qual participen milions d'aficionats i que representa una síntesi única de tradició, innovació tecnològica, excel·lència en enginyeria i esperit competitiu", va informar Meloni en una nota.

Una oportunitat

La cap de l'executiu va voler donar les gràcies "al ministre d'Esport i Joventut, Andrea Abodi; al ministre d'Economia, Giancarlo Giorgetti; a l'alcalde de Nàpols, Gaetano Manfredi, i a tots els que han treballat, amb passió i determinació, per a aconseguir este gran resultat".

Per part seua, Abodi va assegurar en un comunicat dels organitzadors que l'elecció d'Itàlia i de Nàpols "representa una extraordinària oportunitat per a tot el país de potenciar el territori, augmentar el turisme i promoure l'esport".

Instal·lacions de la Copa Amèrica a València. / Levante-EMV

"El nostre compromís serà també promoure iniciatives, projectes i mesures per a l'educació i l'economia del mar", va afegir.

Grant Dalton, director executiu de l'equip guanyador de la passada Copa Amèrica, New Zealand, va afirmar estar "summament emocionat d'anunciar que Nàpols, Itàlia, serà la seu de la 38a Louis Vuitton Copa Amèrica".

"Els italians són el públic més apassionat i compromés de la Copa Amèrica, i òbviament és la seu del Luna Rossa, un equip increïble i un competidor formidable. Així que, des de la perspectiva de l'equip guanyador, sens dubte sembla que estem entrant en la gola del llop competitivament, però des de la perspectiva de l'esdeveniment, se sent com el lloc perfecte per a albergar la 38a Copa Amèrica", va afegir.

L'opció de València

New Zealand es va imposar en 2024 a l'italià Luna Rossa en la passada edició que es va celebrar a Barcelona. Precisament, Barcelona era la ciutat cridada a organitzar esta competició en les pròximes edicions, perquè es calcula que l'impacte econòmic a la ciutat era superior als mil milions d'euros. No obstant això, la forta oposició social va acabar per convéncer l'ajuntament de la ciutat, en mans del socialista Collboni, que el millor era renunciar a l'esdeveniment.

En eixe moment València, amb l'alcaldessa María José Catalá al capdavant, va decidir fer un pas avant per a recuperar una competició que ja es va celebrar en la capital del Túria en les edicions de 2007 i 2009. Encara que socialment retrotreia a la ciutat a una època vinculada per l'oposició a la corrupció i el balafiament, Catalá va deixar clara la seua aposta per una nova Copa Amèrica. A més, les opcions de Màlaga o els Emirats Àrabs es van esvair immediatament, esta última per la guerra a Orient Mitjà, amb la qual cosa València quedava ben posicionada per a recuperar la competició.

La DANA ho va canviar tot

Fins que va arribar la DANA. Aquell 29 d'octubre, que va destruir l'àrea metropolitana de València, incloses tres pedanies de la capital (17 morts), ho va canviar tot. I l'alcaldessa va anunciar que l'agenda havia canviat. Les prioritats eren altres. No semblava responsable invertir quantitats milionàries en una elitista competició de vela estant pendent la reconstrucció de les zones afectades.

Ara, després d'unes negociacions discretes, Nàpols és la ciutat triada, un port de característiques similars a València per ubicació (Mediterrani), clima i condicions de navegació. Està per veure si en el futur València tindrà una nova oportunitat.