L'aeroport de València suma per primera vegada més d'un milió de passatgers a l'abril

L'aeroport de València no afluixa en el seu ritme rècord, sumant per primera vegada en la seua història més d'un milió de passatgers a l'abril. Eixe és el balanç de màxims que han comunicat este matí des d'Aena, que ha xifrat en 1.039.789 els viatgers que van passar per les instal·lacions de Manises en el quart mes de l'any. Un volum, dels més alts entre les infraestructures aèries nacionals, que suposa créixer un 10 % respecte a les dades del mateix període de 2024 i que situa ja l'acumulat d'usuaris en este 2025 fregant els 3,5 milions de passatgers. O cosa que és el mateix, un 13 % més -equivalent a 400.000 passatgers- que el registre de l'any passat.

Impuls internacional

Darrere d'este increment continuat de les dades està un viatger internacional que continua sent el gran baluard en l'increment de trànsits de l'aeroport. Sense anar més lluny, els passatgers amb origen o destinació en un aeroport de fora d'Espanya van créixer un 13,4 % a l'abril, una realitat que va portar al fet que tres de cada quatre usuaris de l'aeròdrom -concretament 780.211 persones- tingueren durant este mes un bitllet per a una connexió amb l'exterior. Per enclavaments, Itàlia -ja amb la novetat de la ruta amb Pescara 100 % operativa per ser el primer mes dins de la temporada d'estiu- ha sigut el punt d'origen o destinació estrela amb 163.629 viatgers, seguit d'Alemanya (89.309), França (86.375), Països Baixos (80.227) i el Regne Unit (79.495).

En el costat contrari, encara que també en positiu, crida l'atenció el moment que viu el turisme nacional. Perquè malgrat comptar el mes d'abril amb una festivitat clàssica dels trànsits entre ciutats dins d'Espanya com la Setmana Santa -que l'any passat va caure al març-, els passatgers amb origen o destinació en altre aeroport espanyol només es van elevar un 0,7 % fins a quedar-se en els 256.899 viatgers.

Respecte a l'operativa registrada a l'abril, Manises va sumar un total de 8.076 vols, la qual cosa ha suposat una pujada del 7 % respecte al registre de 2024. És una millora que, això sí, es queda per davall de l'acumulat general enguany, ja que el nombre de vols gestionats en el primer quadrimestre d'este exercici puja fins als 28.168, un 11,8 % més que un any abans.

A l'espera de l'ampliació

És un nou rècord que es dona mentres l'aeroport espera per a conéixer com serà el projecte que ampliarà el seu edifici terminal en el pròxim Document de Regulació Aeroportuària (DAURA) que començarà en 2027. Al respecte, més enllà del cost aproximat de 400 milions d'euros, es desconeixen la majoria de detalls quan ja ha transcorregut més d'un any des que Aena va comunicar que ampliaria tant les instal·lacions de Manises com les d'Alacant-Elx.