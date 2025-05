Més de 41.000 viatgers de Rodalia paren a Albal

Renfe va posar en servici la nova estació de Rodalia d'Albal el passat 11 de febrer. Des de llavors, diàriament passen per esta terminal un total de 74 trens i quasi 500 viatgers al dia, és a dir, més de 41.000 usuaris durant el primer trimestre des de la seua inauguració. Esta estació forma part de les línies C1 València-Gandia i C2 València-Xàtiva-Moixent, que sumen més de 52.000 viatgers cada dia.

Les noves instal·lacions de l'estació, amb dos vestíbuls, disposen d'una màquina d'autovenda EVA en cada un d'estos. A més, l'estació compta amb un aparcament en els seus voltants, amb capacitat per a 74 vehicles (incloses 3 places reservades per a persones amb mobilitat reduïda) i un espai per a estacionament de bicicletes. També té un vial d'accés, amb tancament i enllumenat, deixant un espai central lliure a tall de plaça.

L'estació, amb un cost de vora set milions d'euros, es va convertir en "símbol del camí cap a la reconstrucció". La casualitat va voler que l'obra s'entregara just el 29 d'octubre, el mateix dia que la DANA va inundar a Albal i també a la seua estació, una de les més afectades de l'Horta Sud. La barrancada va obligar a rehabilitar-la fins a la seua obertura tres mesos i mig després.