Protesta a Sagunt per la falta d'inversió educativa

El malestar per la falta d'avanços en diferents obres incloses en el Pla Edificant s'ha fet hui palpable a les portes del CIPFP Eduardo Merello del Port de Sagunt durant la concentració convocada per la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic que després s'ha previst a les 14 hores davant del CEIP Montíber de Sagunt.

Esta primera protesta ha comptat amb representants de la comunitat educativa, així com autoritats municipals com l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, i l'edil d'Educació, Raúl Palmero.

Des de l'entitat convocant han denunciat la "paralització" de nombrosos projectes que la Conselleria d'Educació va impulsar durant l'anterior mandat del govern autonòmic del Botànic dins d'eixe Pla Edificant, que incloïa la delegació de competències als ajuntaments com a via d'agilitar els procediments administratius.

Això, al Camp de Morvedre, afecta de ple la remodelació del centre integrat de Formació Professional (CIPFP) Eduardo Merello i del CEIP Montíber, així com el CEIP Maestro Tarrazona i el CEIP Baladre del Port, el CEIP Santa Anna de Quartell, el CEIP Domínguez Roca de Petrés, segons han assegurat en el comunicat llegit durant la concentració.

"L'objectiu de la concentració no és un altre que exigir-li al Govern Valencià que recupere tota la inversió del Pla Edificant, que no deixe caure els projectes com està fent i que no retalle els pressupostos assignats a millorar les infraestructures educatives. A més, que complisca els compromisos en inversions educatives que estaven projectades i que tampoc està tirant avant", han assegurat.

"Molts anys esperant"

En el cas de la comarca, remarquen que "tots estos centres fa molts anys que reclamen una nova infraestructura que no arriba", la qual cosa veuen com un "exemple de la carència de compromís amb l'educació pública de l'actual govern de la Generalitat.

Així insten a "no tornar als temps dels barracons" i a "impulsar Edificant, mai paralitzar-lo".