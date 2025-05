Sanitat instal·larà un generador d'emergència per municipi per a pacients crítics després de l'apagada

La Conselleria de Sanitat estudia el mode d'habilitar un punt electrogen autònom d'emergència en cada municipi de la Comunitat Valenciana per a poder atendre les necessitats urgents i vitals dels pacients amb oxigen assistit davant de caigudes del sistema elèctric, com va ocórrer el passat 29 d'abril, quan Espanya va passar a negre. Així ho ha anunciat el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, en la sessió de control al Consell en les Corts Valencianes d'este dijous.

La idea de la seua conselleria és aprofitar els centres de salut, que ja compten amb punts electrògens d'emergència, per a poder oferir esta assistència. No obstant això, hi ha 316 localitats sense ambulatori, en els quals l'assistència mèdica es fa en consultoris auxiliars. En estos, Sanitat es coordinarà amb els ajuntaments i el 112 per a habilitar un punt específic d'emergència en cada un d'ells, dotat de grups electrògens per a emergències.

En l'actualitat, el protocol per als pacients connectats a oxigen és que acudisquen a l'hospital més pròxim, però esta mesura facilitaria el desplaçament i reduiria la distància, amb el conseqüent benefici per a les persones afectades. "Amb la revisió del protocol i la instal·lació d'estos punts, es busca no saturar els hospitals, -ha incidit Gómez- i que puguen destinar tota la seua capacitat electrògena a altres tasques".

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, a les Corts. / José Cuéllar - Corts

Segons la informació oferida pel Centre d'Informació i Coordinació d'Emergències (CICU), durant l'apagada del 28 d'abril, la Generalitat va fer 151 assistències a pacients amb dificultat respiratòria i 113 reposicions de bateries de respiradors o bales d'oxigen. Les xifres mostren la dimensió d'esta mena de pacients. Per oferir context, una altra xifra: les dels 3.000 pacients atesos durant les hores posteriors a la DANA, encara que llavors la caiguda del servici elèctric va ser de dies i no d'hores en molts dels municipis de la zona zero.

Revisió de la capacitat

Esta mesura és una de les accions plantejades per Sanitat dins del seu treball de revisió dels protocols i accions de contingència davant de futurs episodis similars al del 28 d'abril. Una altra de les estratègies és la d'ampliar la capacitat de potència dels grups electrògens dels hospitals valencians, així com la quantitat de combustible acumulat en les reserves. "S'està analitzant en quins punts la capacitat és menor per a poder millorar la seua reacció davant d'emergències", ha explicat Gómez en la seua intervenció.

De mitjana, l'actual pla de contingència dels hospitals els concedix una autonomia de set hores. Malgrat que l'apagada es va estendre durant més temps en alguns punts de l'autonomia, Gómez ha explicat que no "es van produir incidències" i que es va muntar un dispositiu amb l'UME, Emergències i els bombers per a tindre "una càrrega constant de gasoil per a dies", en cas d'haver sigut necessari.