Xàbia ret homenatge amb un torneig d'handbol a Iván Almazán

"Torneig Iván Almazán d'Handbol". L'esport de Xàbia vol que a Iván se'l recorde sempre. Va morir el mes de gener passat. Tenia 41 anys. Tornava amb la seua família d'un partit d'handbol en el qual va participar un dels seus fills. Va patir un infart. L'handbol li ret homenatge. El torneig tindrà lloc els dies 17 i 18 de maig a la platja de l'Arenal. Marcarà l'inici de la lliga autonòmica d'handbol platja d'enguany.

Iván Almazán va ser president del Club Handbol Xàbia i una figura clau en l'impuls d'este esport en el municipi. Entre les seues iniciatives destaca la creació de la Lliga Escolar d'Handbol, que ha sigut un rotund èxit i que ha servit per a fomentar encara més la pràctica de l'handbol entre els més jóvens. La seua implicació ha fet que este esport continue sent un referent a Xàbia.

800 esportistes

Durant la presentació, Miguel Soria, representant de la Federació Valenciana d’Handbol, ha destacat que Xàbia serà la primera seu de la lliga autonòmica d'enguany. En total, hi participaran 55 equips de les categories aleví, infantil, cadet, juvenil i sènior, la qual cosa es traduïx en més de 800 esportistes competint entre el divendres i el dissabte en un entorn privilegiat com és la platja de l'Arenal.

Per part seua, Pep Hierro, entrenador del Club Handbol Xàbia, ha subratllat com d'especial resulta este torneig per a tota la família de l'handbol local. "Este torneig recorda i homenatja Iván, una persona que ho va donar tot per este esport al nostre poble. Anime a tots a vindre, a gaudir de l'ambient i de l'espectacle esportiu a la platja", ha assenyalat.

Des de l'Ajuntament de Xàbia es convida veïns, veïnes i visitants a acostar-se a l'Arenal durant el cap de setmana per a viure de prop l'handbol platja i recordar un veí tan estimat i que destacava per la seua generositat i solidaritat (va ser voluntari de la Creu Roja i de Protecció Civil).