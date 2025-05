BBVA Open València: totes les tenistes participants

El BBVA Open Internacional de València, únic torneig WTA de la Comunitat Valenciana que celebrarà la seua desena edició del 8 al 15 de juny en l'Sporting Club de Tenis de València, ja ha confirmat la inscripció de diverses jugadores situades actualment entre les cent primeres de la classificació mundial, com l'hongaresa Anna Bondar i la montenegrina Danka Kovnic.

Al costat d'elles, participaran en el quadre principal tenistes que han ocupat llocs de privilegi en la classificació mundial com l'estatunidenca Louisa Chirico, l'alemanya Mona Barthel, l'argentina Maria Lourdes Carlé i la medallista olímpica brasilera Laura Pigossi.

La valenciana Leyre Romero

A més, el torneig valencià torna a apostar amb força pel tenis femení espanyol i entre les jugadores nacionals ja inscrites destaquen Núria Párrizas, la valenciana Leyre Romero i Guiomar Maristany.

Precisament, Romero va aconseguir la seua primera final WTA 125 en el torneig d'Antalya, Turquia. En esta final, es va perdre contra l'argentina Solana Sierra, però li va permetre pujar al lloc número 124 del rànquing mundial WTA, sent la sexta espanyola millor classificada.

A elles s'uniran talents emergents com Solana Sierra i coneixedores del certamen per haver participat en anteriors edicions com Darja Semenistaja, Oksana Selekhmeteva, Kristina Mladenovic, Katarina Zavatska o Lea Boskovic.

La prèvia

Des de la prèvia competiran Ángela Fita, Carlota Martínez, Andrea Lázaro, Irene Burillo, Aliona Bolsova, Lucía Cortez, Cristina Díaz o Ariana Geerlings, completant un dels quadres nacionals més voluminosos del calendari internacional.