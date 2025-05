Benissa comença a talar pins secs i morts en els espais públics de la seua costa

L'Ajuntament de Benissa, a través del Servici Municipal de Manteniment de Parcs i Jardins de Benissa Impuls, ha posat en marxa el Pla local de tala i eliminació de necromasa de pins en zones verdes de titularitat municipal situades en la franja litoral. Esta actuació té com a objectiu controlar la plaga de Tomicus spp., un insecte forestal que està provocant una elevada mortalitat entre els pins (Pinus spp.) del litoral.

El pla preveu exclusivament la tala d'arbres secs o greument afectats situats en terrenys municipals. La intervenció, basada en criteris ambientals, respon a la necessitat urgent de frenar la propagació de la plaga abans del període reproductiu estival, reduir el risc d'incendis forestals i eliminar perills per a la ciutadania derivats de la caiguda d'arbres morts en zones públiques.

La plaga ha causat la mort de milers de pins en tota la Marina Alta / Levante-EMV

A més, la biomassa obtinguda serà aprofitada com a combustible per a la piscina climatitzada municipal, promovent així una gestió més sostenible dels recursos naturals.

Els treballs es duran a terme entre el dilluns 19 de maig i el divendres 4 de juliol de 2025, centrant-se en la franja del passeig litoral compresa entre la cala La Llobella i la cala Advocat, una de les àrees més afectades per la plaga. Esta acció coincidirà en el temps amb l'inici de les tasques de desbrossament de camins rurals i forestals del terme municipal, amb la finalitat d'optimitzar recursos i garantir una gestió coordinada del territori forestal.

Els pins que es retiraran estan en espais públics del litoral / Levante-EMV

L'actuació es farà de manera selectiva i respectuosa amb l'entorn natural, seguint criteris ambientals de conservació i sostenibilitat. Es preservarà, en la mesura que siga possible, el sotabosc mediterrani i les espècies vegetals autòctones d'alt valor ecològic i paisatgístic. De la mateixa manera, també es farà el pertinent seguiment per a controlar la possible proliferació d'espècies al·lòctones i invasores.

A més, s'emprarà maquinària adequada per a minimitzar l'impacte sobre el sòl i la vegetació viva i s'establiran franges de seguretat i accessos controlats per a evitar afeccions fora de les zones estrictament necessàries.

Estes actuacions estan consensuades amb la Conselleria de Medi Ambient i la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Benissa.

"La tala es fa amb la màxima cura"

El regidor de Benissa Impuls ha assegurat que “la tala es farà amb la màxima cura i únicament sobre exemplars secs o greument afectats”.

Per part seua, Arturo Poquet, alcalde de Benissa, ha declarat que “este pla garantix una actuació selectiva, respectuosa amb l'entorn i orientada a la sostenibilitat, a més de contribuir activament a la prevenció d'incendis forestals i a la millora de la seguretat ciutadana.