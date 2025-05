Carlet inaugura una escultura en homenatge al pasdoble 'Amparito Roca'

Carlet continua immers en la celebració del centenari del pasdoble Amparito Roca, del mestre Jaume Teixidor, que es va estrenar l'11 de setembre de 1925 en el teatre El Siglo de la localitat. Després de la multitudinària interpretació per part de vora un miler de músics de díhuit bandes de la Ribera, i amb la batuta de Luis Cobos, ara la localitat prepara noves activitats per al 7 de juny.

El municipi inaugurarà una escultura com a homenatge a este pasdoble tan conegut i interpretat a escala nacional i internacional per diferents generacions en l'avinguda de Blasco Ibáñez. Després de la inauguració, els presents faran una cercavila fins al Teatre Giner, a on l'humorista Eugeni Alemany conduirà un acte commemoratiu.

L'escenari d'este teatre s'omplirà durant eixa vesprada de dissabte de melodies i ritme amb diferents actuacions. Concretament, el públic podrà gaudir de les associacions culturals El Trencall, Ballant i Repicant, Carlet en Dansa i la Coral Polifònica Ciutat de Carlet. A més, actuarà el cantant Tacho, conegut pels seus temes Arrimaeta o El fallerisme, que estarà acompanyat de músics de l'Agrupació Musical l'Artística i la Societat Unió Musical i el tenor Manuel Valero.

Esta cita s'emmarca en el calendari de l'Any Amparito Roca», declarat per l'ajuntament i la Diputació de València per a commemorar el centenari de la composició d'esta peça per Jaume Teixidor en 1925.