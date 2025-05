Podemos crida a la "insubmissió" i a la mobilització als carrers per a evitar que Sánchez torne a apujar el gasto militar

Podemos advertix que hi haurà un augment del gasto militar a Espanya de cara a la cimera de l'OTAN que se celebra al juny i crida a la "insubmissió" i a la "mobilització popular" per a "detindre este Govern irresponsable"; després que el secretari general de l'Aliança Atlàntica, Mark Rutte, haja avançat que caldrà incrementar al 5 % el compromís del gasto militar per a la dècada vinent en tots els països membres.

"Les declaracions de les elits estatunidenques i europees dels últims dies, siguen de Marco Rubio, de Mark Rutte o del comissari de Defensa, Andrius Kubilius, evidencien que l'espiral bel·licista a la qual Sánchez s'ha sumat no té fi i que s'està preparant un nou augment del gasto militar per al pròxim cim de l'OTAN, que se celebrarà al juny", apunten fonts de la formació, que ha fet bandera de la causa antibel·licista.

Estes mateixes fonts diuen que "Podemos s'oposa de manera rotunda a l'increment del gasto militar ja acordat pel Govern i a qualsevol nou augment", i alerta que "cada euro destinat a estar partides implica retallades" en matèries com ara sanitat, educació, vivenda o la inversió en sectors estratègics. "Cridem a la insubmissió per a frenar un rearmament que, en cas de seguir avant, hipotecarà el futur del nostre país per a les pròximes dècades", continuen estes fonts.

En este mateix sentit s'ha pronunciat la secretària general de Podemos, Ione Belarra, en xarxes socials. "Els països de l'OTAN, inclòs Espanya, es preparen per a complir ordes del seu cap, el feixista Trump, i augmentar el gasto militar", comença el missatge de la diputada, que assegura que "el règim de guerra i eixe augment de gasto no pararan si no detenim este Govern irresponsable amb mobilització popular".

5 % en la dècada vinent

El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, es va mostrar este divendres convençut que Espanya elevarà el seu compromís de gasto en defensa fins al 5 % en la dècada vinent, tal com exigix els Estats Units a la resta de socis de l'Aliança de cara a la pròxima cimera que reunirà els líders aliats el juny vinent a la Haia, informa Europa Press.

Fa uns dies, el secretari del Departament d'Estat estatunidenc, Marco Rubio, també va assegurar que "tots" els països de l'OTAN subscriuran en la cimera el compromís del 5 %. S'espera que en la cimera del 24 al 26 de juny a la Haia, els membres de l'OTAN validen un nou objectiu de gasto militar d'almenys el 3,5 % per a fer front al nou context geopolític i les pressions dels Estats Units, que, no obstant això, pressiona perquè eixe compromís siga encara major, d'almenys un 5 %.

El president del Govern, Pedro Sánchez, ja va anunciar a l'abril un paquet de 10.471 milions d'euros addicionals en Defensa perquè Espanya arribe al seu compromís del 2 % del PIB este mateix any 2025. L'últim informe de l'OTAN situa Espanya com a l'aliat de l'OTAN que menys va invertir en gasto militar en 2024, amb una partida de l'1,24 % del PIB, per darrere d'Eslovènia, Luxemburg i Bèlgica, a pesar que els aliats van pactar arribar tots a un mínim del 2 % en l'horitzó de 2024.