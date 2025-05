Espanya demana amb sis països europeus més que Israel detinga l'ofensiva a Gaza: "No ens quedarem callats"

Els caps d'Estat o de Govern d'Espanya, Irlanda, Islàndia, Malta, Noruega, Eslovènia i Luxemburg demanen a Israel que detinga immediatament la seua ofensiva a Gaza i permeta l'entrada d'ajuda humanitària.

"No ens quedarem callats davant de la catàstrofe humanitària provocada que s'està produint davant dels nostres ulls a Gaza. Més de 50.000 hòmens, dones i xiquets han perdut les seues vides. Molts més podrien morir de fam en els pròxims dies i setmanes a menys que es reaccione immediatament", diuen en un comunicat conjunt presentat després d'una reunió anomenada "Moment Gaza", organitzada per Pedro Sánchez abans de la cimera de la Comunitat Política Europea que se celebra hui a Tirana (Albània). "Demanem al Govern d'Israel que revertisca immediatament esta política, s'abstinga de més operaciones militars i que alce per complet el bloqueig, per a garantir l'entrada ràpida, segura i sense impediments de l'ajuda humanitària per a la seua distribució en la Franja de Gaza per part d'actors humanitaris internacionals i d'acord amb els principis humanitaris".

L'ofensiva total d'Israel contra la Franja continua deixant diàriament desenes de morts, un nivell insòlit en els conflictes moderns. Només el dijous, les bombes israelianes van matar més de 130 persones, en la seua major part dones i xiquets. Esta setmana, forts bombardejos contra l'Hospital Europeu l'han deixat inoperatiu. El primer ministre israelià, Benjamín Netanyahu, va decidir trencar el març passat de manera unilateral l'alto-el-foc amb Hamàs i el previst alliberament dels ostatges per a garantir la supervivència política del seu Govern amb el retorn de l'ultradretà Itamar Ben Gvir.

Tota la Franja es troba ara en situació d'emergència alimentària (fase 4 de 5 de l'índex CIF, la Classificació Integrada de la Seguretat Alimentària en Fases amb el suport de les Nacions Unides). Hi ha almenys 71.000 casos de desnutrició aguda en xiquets d'entre 6 i 59 mesos, dels quals 14.100 són casos greus. Una fam evitable i deguda exclusivament al bloqueig militar sobre la Franja.

Alçar el setge

Els líders firmants han coincidit que s'ha d'alçar el bloqueig humanitari imposat a Gaza des del 2 de març i garantir l'accés ple i sense restriccions de l'ajuda humanitària. Israel ha de permetre el lliurament d'ajuda humanitària sota la coordinació de Nacions Unides i l'ajuda humanitària no ha de ser utilitzada com a arma de pressió política en les negociacions, argumenten.

Espanya promou des de fa any i mig el que definix com a política exterior coherent, que exigix el respecte del dret internacional humanitari tant a Ucraïna com a Gaza. Fa just un any el Govern de Pedro Sánchez va reconéixer, amb Irlanda i Noruega, l'Estat de Palestina.

Ara treballa per a presentar una resolució en l'Assemblea General de Nacions Unides exigint la fi del bloqueig israelià i l'entrada immediata d'ajuda humanitària.

Solució de dos estats

"Hem d'assumir la nostra responsabilitat per a detindre esta devastació", asseguren els firmants. El pròxim dia 26, els ministres d'Exteriors de la Unió Europea votaran en el Consell d'Afers Exteriors si se suspén l'acord d'associació amb Israel, segons ha informat la Comissió Europea a este diari.

Eixe acord té una clàusula de respecte als drets humans. El primer ministre israelià, Benjamín Netanyahu, té una orde de crida i cerca de la Cort Penal Internacional per presumptes crims de guerra, entre estos el de l'ús de fam com a arma de guerra.

El president del Govern ha fet també una crida a redoblar els esforços per a aconseguir la implementació efectiva de la solució dels dos estats i ha advocat per impulsar el diàleg Euro-Àrab en este sentit, informa Moncloa. Este dissabte, Sánchez serà l'únic líder internacional present en la reunió de la Lliga Àrab a l'Iraq, i allí farà un discurs.