L'impulsor de l'homenatge a Romeu a Sagunt deslliga el consistori de l'acte amb una entitat ultra

El renou que s'ha generat a Sagunt entorn de l'homenatge a l'heroi local José Romeu, en revelar Compromís que l'acte està coorganitzat per una entitat vinculada a la ultradreta, ha fet que una altra associació que apareixia com a col·laboradora en el cartell anunciador s'haja deslligat d'este reconeixement. Es tracta de l'entitat de recreació històrica Aeqvor Nostrvm, que així ho ha comunicat en una xarxa social remarcant que pren la mesura davant de les informacions fetes públiques i que els seus ideals "seran sempre els de defendre els valors democràtics, així com la dignitat de les persones".

Com ha estat informant Levante-EMV, l'acte està coorganitzat per l'entitat local que porta promovent-lo fa anys, l'Associació Napoleònica de Sagunt, junt amb Valentia Forum, una entitat "d'extrema dreta", com afirma Compromís per Sagunt, que qüestiona la col·laboració municipal que consta en el cartell anunciador.

Francisco Herráiz, el president de l'Associació Napoleònica de Sagunt. / Levante-EMV

Davant d'estes crítiques, el mateix president de l'Associació Napoleònica de Sagunt, Francisco Herráiz, ha volgut deslligar el consistori d'este acte. "Va ser cosa meua posar el logotip de l'ajuntament en el cartell anunciador de l'acte a Romeu. Ho vaig fer amb tota la bona voluntat, a la vista que l'alcalde havia vingut i pensant que la institució mereixia estar-hi. Però és una cosa que vaig fer pel meu compte i sense consultar", deia a este diari, deixant clar que "mai ha demanat ajuda econòmica a l'ajuntament per a organitzar-lo. Els cartells, les banderes i la resta ho pague jo de la meua butxaca amb els meus estalvis", afirma.

Participació casual

Herráiz reconeixia que la participació de Valentia Forum en este acte va començar l'any passat de manera casual quan va descobrir ell la seua existència per internet mentres buscava informació de Romeu. "En vore que la seua seu porta el nom de l'heroi saguntí, em vaig posar en contacte amb ells i es van oferir a ajudar-me en l'organització. De fet, són ells els que demanen permís a la Delegació del Govern", explica, considerant que és "una societat cultural" i lamentant la polèmica. "No veig bé que gent que no s'ha acostat mai a l'homenatge vinguen ara com una junta de qualificació i classificació", deia en relació a Compromís, i esperant que tot això "no crispe ni tibe" l'homenatge previst per al 8 de juny "per a honrar el nostre heroi José Romeu".