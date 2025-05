El PSOE presidirà una comissió de la DANA en el Congrés amb clar accent valencià

El PSOE ha decidit reservar-se la presidència de la comissió d'investigació sobre la DANA que va assolar part de la província de València el passat 29 d'octubre deixant 228 morts i que el Congrés té previst constituir dimecres que ve, 21 de maig.

Va ser el passat 13 de març quan el Ple del Congrés va acceptar l'obertura de perquisicions sobre la gestió de la riuada i la barrancada a instàncies de Sumar, ERC, Junts i Podemos. La iniciativa va ser secundada per PSOE, Bildu, PNB, Coalició Canària i BNG, mentres que el PP i Vox van votar en contra i Unió del Poble Navarrés (UPN) va optar per abstindre's.

No obstant això, malgrat la insistència de Compromís a reclamar que es creara la comissió, la Mesa del Congrés, on tenen majoria el PSOE i Sumar, ha tardat dos mesos a activar el procés per a la seua constitució fixant un termini perquè cada grup parlamentari designe els seus components en esta. Mentrestant, ha avançat en paral·lel la instrucció judicial que pilota la jutgessa Nuria Ruiz Tobarra i la comissió d'investigació del Senat, on és el PP qui té la majoria. Per part seua, la de les Corts seguix sense arrancar.

El termini per a nomenar els integrants conclou este divendres i el PSOE ha decidit donar accés a la comissió als seus quatre diputats per València, així com a un representant d'Alacant i un altre de Castelló.

En concret, ha registrat un escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, en el qual designa com a comissionats titulars el diputat per Alacant Alejandro Soler Mur i les valencianes Carmen Martínez Ramírez, exlcaldesa de Quart de Poblet, i Marta Trenzano, ex primera edil d'Algemesí (un dels pobles més afectats per la DANA); mentres que, com a suplents, s'ha triat els valencians Víctor Camino i Vicent Sarrià i el castellonenc Artemi Rallo.

La previsió és que la Presidència l'ocupe algun dels proposats com a titulars i podria, per tant, recaure en Soler, qui ja té experiència en estes qüestions, perquè en esta legislatura ja va presidir la comissió d'investigació sobre el frau en els contractes per a la compra de material sanitari durant la pandèmia que es va obrir després de l'esclat del conegut com a "cas Koldo".

Sumar cedix la veu a Compromís

Del seu costat, Sumar estarà representada en la comissió per la portaveu de Compromís en la Cambra, Àgueda Micó, i pel diputat per València Nahuel González, d'Esquerra Unida. El tercer dirigent valencià integrat en esta formació, Alberto Ibáñez, figura com a suplent, si bé fonts del partit avancen que també tindrà protagonisme durant el desenrotllament de la comissió.

Una vegada es constituïsca la comissió del pròxim dimecres, el primer que haurà de fer la Mesa que n'isca triada serà obrir un termini perquè els grups presenten els seus plans de treball i la llista de les persones que volen que hi compareguen. El marge habitual és de 15 dies, si bé pot accelerar-se si es considera d'urgència.

Compromís ja ha avançat la seua intenció que desfile pel Congrés el president de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, mentres que el PSOE ha apuntat també al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, qui va dir haver estat en contacte permanent amb el mandatari valencià durant la catàstrofe.