València anul·la la llicència de la macroresidència de les naus del carrer Guatla

El Servici de Llicències d'Activitats de l'Ajuntament de València ha denegat la llicència que la promotora de la macroresidència d'estudiants del carrer Guatla, en el barri de Sant Antoni (Saïdia), va presentar en 2020 i que l'anterior govern progressista va començar a tramitar després de l'aprovació de l'informe de compatibilitat urbanística. El rebuig veïnal que va generar el projecte hoteler, impulsat per Inversiones Gran Valencia, va portar l'anterior govern de Compromís i PSPV a fer marxa arrere i anunciar que no es construiria l'hotel en l'illa interior de l'antiga fàbrica de Guatla. Es va anunciar llavors que l'edificabilitat prevista en el pla general en esta illa es traslladaria a altres solars de l'entorn. El PP, llavors en l'oposició, es va alinear amb els veïns i va anunciar que si governava, el projecte s'anul·laria.

Al juliol de 2023, ja amb el PP en el govern, es va aprovar en el ple per unanimitat la suspensió cautelar de la llicència, l'anul·lació de la qual es ratificarà ara. L'actual regidor d'Urbanisme i Llicència, el popular Juan Giner, avança en este sentit amb la denegació motivada per raons de seguretat i evacuació de la llicència. Giner va informar este dijous als veïns del tràmit que dona, s'espera, carpetada definitiva al projecte.

Les obres de l'hotel per a estudiants, amb més de 500 habitacions repartides en diversos edificis, van arribar a arrancar amb l'enderrocament de part de les naus industrials en 2022. L'ajuntament va ordenar la suspensió de les obres, cosa que va derivar en un enfrontament amb la promotora que va amenaçar d'acudir als tribunals i va recórrer l'acord de suspensió cautelar de les llicències. L'antiga fàbrica de filatures del carrer Guatla està delimitada pels carrers Sagunt, Pare Urbano, Luz Casanova i Sant Bru. La intenció de l'ajuntament és destinar els edificis industrials, que no tenen protecció, a dotacions per al barri.

Incompliments i deficiències

Els motius per a la denegació de la llicència es fonamenten en informes urbanístics desfavorables dels tècnics de la secció urbanística del servici de Llicències d'Activitats de gener i maig d'este mateix any segons els quals el projecte incomplix diverses normatives, des de la d'accessibilitat a la de patrimoni històric. Asseguren els tècnics que no encaixa en els paràmetres d'edificabilitat de la parcel·la, que incorpora una pantalla acústica que contravé la normativa per sobreeixir de la cornisa. A més, assenyala que les noves construccions afectarien les ja existents, les façanes mitgeres de les quals tenen finestres que recauen al pati interior. Assenyalen també que el projecte no incorpora ascensors ni rampes accessibles i que els aparcament per a bicicletes se situen en planta soterrani, quan la normativa exigix que estiguen a cota zero. El projecte tampoc complix amb la normativa d'incendis, per no arreplegar zones refugi, ni d'evacuació, perquè, entre altres coses, inclou construccions sota rasant que no incorporen les mesures d'evacuació exigides. L'ajuntament ha atorgat a la promotora un termini d'al·legacions per a esmenar deficiències, després del qual ha tornat a informar desfavorablement per no haver sigut esmenades estes.