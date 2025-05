Ana Rujas firma i protagonitza en La Rambleta la “colpidora” ‘La otra bestia’

L’actriu i escriptora Ana Rujas —reconeguda per la seua participació en La Mesías i actualment en un dels moments “més brillants” de la seua carrera amb les estrenes d’8, de Julio Medem, i La buena letra, de Celia Rico, basada en la novel·la homònima de Rafael Chirbes—, presenta en La Rambleta de València, els dies 30 i 31 de maig, La otra bestia, un “poètic i colpidor retrat sobre el caos emocional, el desig i la busca de sentit”.

La història gira entorn de Sara, una dona que s’ha quedat sola després de la partida del seu marit, Marc, a l’estranger per treball. Quan ell torna a casa, ja res és com abans: la dona que coneixia ha canviat. Sara té altres desitjos, altres prioritats. Marc intentarà recuperar el que tenien, però el que va ser ja no pot tornar.

Així comença La otra bestia, una peça que explora un triangle amorós travessat per la frustració, el desacord i la impossibilitat de tornar a començar. L’obra submergix l’espectador en la ferida d’una dona contemporània posseïda per la urgència de sentir. Una dona que viu entre el desig i la desolació, entre el fet sublim i el quotidià.

“És impossible tornar al primer dia de la cosa més bonica del món”, sentencia el personatge, deixant clar que la transformació, encara que dolorosa, és inevitable. Escrita i protagonitzada per la mateixa Ana Rujas i basada en el seu poemari homònim, La otra bestia és un exercici d’exposició íntima i existencial. Compta amb la direcció i dramatúrgia de José Martret i Pedro Ayose, i també amb les interpretacions de Joan Solé i Teo Planell.

En temps real

Mescla teatre, poesia i videoenregistrament en directe. L’operadora de càmera Alicia Aguirre grava en escena imatges que es projecten en temps real sobre una pantalla gran situada en l’escenari. Mentres els intèrprets actuen en viu, es construïx una pel·lícula en blanc i negre rodada en una sola presa. El resultat és una doble narrativa teatral i cinematogràfica que convertix l’espectador en testimoni d’un rodatge en directe, en què les mirades i els primers plans cobren un protagonisme inusual en el teatre.

Produïda per Nave 10 Matadero i Producciones Come y Calla, La otra bestia travessa temes com l’amor, la bellesa, el desig, el dolor, la por de caure en la mediocritat, les males eleccions, l’espiritualitat i el llenguatge, assumptes que ja eren pilars fonamentals del llibre original d’Ana Rujas.