Cabanyes amb les canyes de la dana en la Sardinera de Xàbia

Els primers banyistes de l’any en la Sardinera de Xàbia s’han acurat. Han alçat amb les canyes que encara entapissen esta cala pintoresques cabanyes. Han aprofitat també els troncs que va traure a terra la mar en aquells dies de finals d’octubre de la dana de València. Les canyes que van arrossegar els rius i barrancs de l’Horta Sud i la Ribera van arribar, arrossegades pels corrents marins, fins a platges i cales situades a molta distància de la catàstrofe. Ja es van retirar fa setmanes. Però hi ha cales apartades, com esta de la Sardinera, a la qual s’arriba per terra després de caminar un bon tros per una senda, que mantenen eixe trencadís mantell de joncs.

El mantell de canyes que cobrix la Sardinera / A. P. F.

Els banyistes s’han entretingut amb les canyes. Estes cabanyes reforcen la bellesa salvatge de la Sardinera. Podrien passar pel refugi d’un nàufrag. Els banyistes entren i es protegixen del sol. I fan bé: la radiació ultraviolada està ara molt alta.

Les cabanyes de la Sardinera / A. P. F.

A més, els qui baixen a esta cala no ho fan per a estar una estona. Ja que es peguen la caminada, aprofiten per a passar en la Sardinera bona part del dia. Porten provisions per a passar unes quantes hores en esta apartada cala. La desfilada de banyistes carregats amb neveres portàtils ja he començat a Xàbia.

Les embarcacions ja comencen a fondejar en esta cala que a l’estiu està de gom a gom de turisme nàutic / A. P. F.

Primeres embarcacions

Mentrestant, ja amarren i tiren l’àncora les primeres embarcacions en este tram litoral, el de més turisme nàutic en tota la costa valenciana. La mar és, estos dies, un espill. Estos primers navegants que posen proa a la Sardinera anticipen que l’estiu serà, de nou, de molta pressió nàutica en esta cala que tanca el cap Prim. Cal enganxar-se a les boies i no llançar l’àncora. Ací, en estos succints fons marins, hi ha una valuosa prada de posidònia oceànica.