Una cita feminista internacional a València en plena expansió de l’autoritarisme

La Diputació de València presumix d’agenda feminista. La vicepresidenta primera de la corporació provincial, Natàlia Enguix, ha presentat, este matí, l’octava edició del Feminari, el ja clàssic congrés internacional sobre feminisme que se celebra a València des dels mandats progressistes de l’anterior cicle polític, amb PSPV i Compromís. Ens Uneix, el partit d’Enguix que governa la Diputació en coalició amb el PP de Vicent Mompó, ha mantingut i reimpulsat este projecte, que enguany se celebra sota el títol “Feminisme amb perspectiva: històries, veus i futur”.

La trobada, que se celebra el 27 de juny en la Petxina (València), comptarà amb la presència destacada de la historiadora Mary Nash, que impartirà la ponència inaugural: “Feminismes, relats de gènere i cultures polítiques”. La historiadora irlandesa és una referència internacional en la matèria.

També s’ha convidat a la directora, actriu i activista Leticia Dolera. I es farà un homenatge a la valenciana Concha Gisbert, que va faltar fa poc, impulsora de polítiques d’igualtat en la Generalitat des de l’inici de l’autogovern (1983).

L’edició d’enguany es desenrotlla amb el teló de fons de la cruïlla política actual, amb una taula que reflexionarà sobre el feminisme com a dic enfront de l’avanç de l’autoritarisme. Tan lluny com este diumenge, a Portugal, a on el vot ultra va vorejar la segona posició.

“Estem en un moment en què el feminisme fa més falta que mai. Tenim conflictes a les portes d’Europa i estem amenaçats per l’extrema dreta. El feminisme com a filosofia és un moment teòric i activista que és el més pacífic. Mai hem utilitzat les armes per a reivindicar. És inspirador com a moviment pacífic i com a cultura de la pau”, ha assenyalat la vicepresidenta.

Deu anys de l’Àrea d’Igualtat

Al marge d’això, Natàlia Enguix ha reivindicat les polítiques en matèria d’igualtat que desenrotlla la seua àrea. De fet, ha reivindicat per al seu partit (cal recordar que Ens Uneix va ser posat en marxa per l’expresident de la Diputació socialista Jorge Rodríguez després de la seua eixida del PSPV en 2018) la maternitat d’este projecte i de l’Àrea d’Igualtat en la Diputació, fa ara deu anys. “Malgrat tot i els temps que vivim, hem mantingut la delegació d’igualtat i memòria; no sols mantindre-les, sinó que són de les àrees més fortes, cada vegada amb més pressupost”, ha assenyalat.

El Feminari, que comptarà amb la participació de la cantant Sole Giménez, serà un recorregut des del principi del feminisme fins als últims debats. Respecte a eixos orígens, Enguix ha subratllat el simbolisme del cartell d’enguany (de Javi i Marta Tortosa, d’Estudi Democràcia), concebut com un homenatge al moviment sufragista, “el primer corrent del feminisme”.

Relacions amb Vox

Respecte al risc de retrocés d’esta mena de polítics en el moment actual, Enguix ha reivindicat el treball en la Diputació, malgrat la presència de Vox com a suport de l’equip de govern. “Som conscients de la situació a la C. Valenciana, Espanya i Europa. L’extrema dreta està cada vegada més present i aspira a ser més influent. Nosaltres hem aconseguit ser eixe mur de contenció. Vox no forma part de l’equip de govern gràcies a Ens Uneix. Gràcies a això i la nostra ideologia progressista hem aconseguit incrementar el pressupost cada any. Precisament en igualtat hem duplicat el pressupost respecte de 2023. De 600.000 euros en 2023, amb PSPV i Compromís, acabarem 2025 amb més d’1,5 milions”.