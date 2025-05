“Créixer ha de ser un deure per a este club”

El València CF va caure derrotat contra l’Athletic Club a Mestalla i diu adeu al somni d’Europa. Corberán va analitzar el partit de la manera següent: “El partit ha sigut complicat, ens ha costat imposar el nostre joc. Teníem un rival de molt de nivell, però no progressàvem, ens ha costat. No estàvem còmodes, era complicat atacar i ens han fet un gol d’altíssim nivell. No hem pogut donar-li una última alegria a l’afició”.

Amb la temporada, pel que fa a objectius, vista per a sentència, el tècnic va valorar el treball realitzat: “Mesos intensos, perquè és el que es requeria per a complir l’objectiu, que, personalment, jo he prioritzat en tots els sentits. Tots els que estem ací ens hem bolcat en cos i ànima per aconseguir l’objectiu que teníem. Com a valencià, la responsabilitat per a mi era màxima i no podia permetre’m que un club com el València CF no estiguera en la categoria en la qual ha d’estar. A partir d’ací s’obri una temporada amb il·lusió en la qual cal fer un balanç honest”, va explicar Carlos Corberán.

A preguntes sobre una valoració de la segona volta de l’equip amb ell en el càrrec, el de Cheste va expressar que a la segona volta “sempre se li ha de posar una nota positiva, però, quan tens el resultat de hui recent, no estaràs pletòric en la seua avaluació, perquè hui volíem donar-li un resultat diferent a l’afició com a agraïment. El suport de l’afició del València CF és una bestialitat”. A més, va insistir en el seu desacord en l’afirmació que esta era una lliga en la qual Europa estava més barata: “Quan en general no es fan molts punts en la lliga, parla de la igualtat i del que costa sumar punts. Amb la part dels equips que lluiten per Europa veig una igualtat tremenda i la regularitat marcarà el desenllaç. Discrepe que siga fàcil, és perquè crec que hi ha més igualtat”.

Respecte a la temporada que ve, que serà la seua primera campanya completa al capdavant, Corberán va explicar que “créixer i millorar ha de ser un deure per al València CF. És una responsabilitat i així és com s’ha de viure. Farem una anàlisi quan acabe la temporada per a tindre un València millor. La direcció esportiva treballa per endavant, està treballant. U sempre té converses d’índole privada per a parlar del sentiment que tenim per a millorar”.

També va valorar els comiats en el dia d’ahir. De Jaume va expressar que “les imatges parlen per si mateixa. Jaume és un jugador que transmet uns valors. Té un paper fonamental”. I sobre els cedits “els done les gràcies a tots perquè han tingut una gran mentalitat al vindre ací i ens han ajudat. Les valoracions les faré en privat, no en faré cap de manera pública”, va acabar.