L’Audiència de València avala la jutgessa i rebutja investigar Pilar Bernabé per la dana

La Secció Segona de l’Audiència de València avala les tesis de la jutgessa Nuria Ruiz Tobarra i rebutja investigar la delegada del Govern, Pilar Bernabé, per la gestió de la dana, segons acaba de notificar el TSJCV. La Secció Segona de l’Audiència Provincial de València confirma, així, les decisions de la titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 3 de Catarroja d’inadmetre la querella formulada per l’associació Hazte Oír contra la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana en la causa penal de la dana, així com d’excloure de la investigació els danys materials. Estes decisions són fermes i en contra no es poden interposar ja més recursos.

Sobre la querella presentada per Hazte Oír contra la delegada del Govern, els magistrats assenyalen que, el 29 d’octubre, “havent-se declarat l’emergència situació 2, la consellera [de Justícia, Salomé Pradas] exercix el comandament únic de l’emergència dirigint els plans de protecció civil”. I afigen que els recurrents [Hazte Oír] “no justifiquen la posició de garant” que atribuïxen a Bernabé en els termes que assenyala l’article 11 del Codi Penal i que possibilite la comissió per omissió dels delictes que se li atribuïxen. Tampoc justifica suficientment la imputació objectiva del resultat”, afigen, en relació amb la no sol·licitud de la declaració d’emergència d’interés nacional, que era la inacció que atribuïen a Bernabé per a imputar-la.

De fet, els sis magistrats evidencien que ni la Generalitat va sol·licitar esta emergència nacional (com es va fer durant l’apagada). “La declaració d’emergència nacional no té competència per a acordar-la [en referència a Bernabé]” i afigen que “ni tan sols és sol·licitada per qui té la competència de protecció civil, la comunitat autònoma, que cal suposar és qui coneix els seus recursos per a fer front a la situació”.

Igualment, el Tribunal ha ratificat altres resolucions de la instructora, com l’exigència d’una fiança de 6.000 euros a l’associació Liberum per a permetre-li l’exercici de l’acció popular i que diversos ciutadans pogueren exercir l’acusació particular sense haver resultat lesionats o tindre morts entre els seus familiars però sí haver patit danys materials. La Secció Segona de la institució provincial ha dictat este dilluns quatre actuacions que desestimen altres tants recursos d’apel·lació contra sengles decisions de la instructora.

En una altra interlocutòria, el Tribunal ratifica l’exclusió dels danys materials de la investigació judicial, ja que entén que no cal identificar, a partir del contingut de la querella i el recurs analitzats, “que puga atribuir-se a l’absència d’execució d’obres de manteniment o modificació de llits la condició d’omissió penalment rellevant, atesos els danys que pogueren haver-se produït per esta omissió”.

D’esta manera, segons el parer de la Sala, la decisió adoptada per la jutgessa d’instrucció “és correcta, ja que en tals omissions no s’identifiquen els elements típics delictius imprescindibles per a poder admetre la querella en relació amb estos”.

Igualment, l’Audiència descarta la concurrència d’indicis del delicte d’omissió del deure de socors o de prevaricació administrativa per omissió.