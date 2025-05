Dos renúncies en la cúpula d’informatius d’À Punt després del canvi de direcció

El canvi d’etapa emprés per la direcció d’À Punt des de principis d’enguany comença a tindre conseqüències en l’àrea d’Informatius. En els últims dies s’han produït dos eixides sensibles. El subdirector d’Informatius, Ximo Ferrandis, va demanar, divendres passat, una excedència laboral. La seua eixida s’ha formalitzat este mateix matí. Ferrandis, un veterà periodista valencià, va ser un dels que va posar en marxa À Punt en 2017. En eixe moment, ja subdirector d’Informatius Diaris, càrrec que, després d’un breu pas pel Botànic, va exercir de nou des de 2022 fins hui.

En paral·lel a això, el cap de Política de la redacció, Santi Hernández, ha presentat també la seua renúncia com a cap per a tornar a un lloc de redactor. Hernández també feia temps que ocupava esta funció, des de novembre de 2020.

Es tracta de dos periodistes de pes en la casa, i de dos eixides que coincidixen en el temps, encara que no estan coordinades, però que es produïxen en un context particular: els canvis que està implementant la nova direcció de la radiotelevisió pública autonòmica, mesos després de la dana i quasi dos anys després del canvi de Consell.

Cal recordar que des de principis d’enguany, el nou Consell ha començat a modificar, per dalt, l’organigrama de la casa. Vicente Ordaz, procedent de la Cadena Cope, va ser nomenat president del Consell d’Administració d’À Punt. D’altra banda, Francisco Aura, arribat de Trece TV (Conferència Episcopal) és també des d’enguany el director general de la corporació pública. En el passat, també va ocupar llocs de responsabilitat en l’antiga RTVV, en l’època del PP.

Nova llei

Estos canvis venen impulsats per una nova llei feta per PP i Vox que els va permetre triar el total del Consell d’Administració. Curiosament, Alfonso Gil, quatre mesos després del seu nomenament, va cessar com a membre del Consell d’Administració, dies després que Vicente Ordaz anunciara canvis, com reduir els continguts en valencià o obrir la porta a emetre corregudes de bous. Gil va al·legar la voluntat de dedicar-se a projectes personals.

Amb tot, no ha sigut fins a l’última setmana quan els canvis han arribat a la redacció. Fa uns dies, la cadena va nomenar com a nou director d’Informatius Josep Magraner Duart, un veterà de l’antiga Canal 9 en temps del Partit Popular, que va ocupar diferents llocs de responsabilitat fins a 2014. Magraner substituïx, en el càrrec, Ivan Esteve, responsable de la informació en la cadena des de fa anys, amb un treball que ha obtingut un important reconeixement professional, especialment per la seua cobertura de la dana. Esteve, ara, ha sigut situat en una plaça de cap de redacció. Els canvis, segons les fonts consultades, han començat a notar-se en el dia a dia de la redacció, amb més intervenció de la direcció en l’escaleta.

En tot cas, les diferents fonts consultades assenyalen que els canvis venen des de lluny. Es parla de la suspensió del Consell d’Informatius; de l’imminent nou llibre d’estil que pot “implicar un retrocés”, d’un estàndard lingüístic que es vol reformular o “vulgaritzar”, segons a qui es pregunte; del retrocés del valencià en les pel·lícules; o dels canvis en la programació d’À Punt Ràdio, una “avançada” dels canvis que es poden operar en la tele.

Tampoc ha agradat en la redacció el tracte a una companya, incorporada des de la borsa de treball que s’havia obert per a ocupar una plaça de cap de redacció i que ha sigut acomiadada amb el pretext de no passar el període de prova, encara que és un lloc que ja havia ocupat diversos anys, entre 2018 i 2020.