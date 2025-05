Casc Antic Digne i Viu demana que les càmeres de lectura de matrícules s’estenguen a tot el centre històric

L’Associació Casc Antic Digne i Viu de Xàtiva considera insuficient la proposta dissenyada per l’Ajuntament per a pacificar el trànsit en el centre històric mitjançant càmeres de lectura de matrícules que restringiran la circulació només a vehicles autoritzats i a residents en diverses vies del barri antic.

El contracte que ha tret a concurs el consistori preveu la instal·lació de cinc d’estos dispositius de vigilància en l’accés al carrer Montcada per la plaça Trinitat, l’accés al carrer Corretgeria des de la plaça Calixt III, l’accés al carrer Pi per Montcada, en el carrer Sant Francesc i, com a millora proposada als licitadors en el plec, en el carrer Matilde Ridocci.

Des de Casc Antic Digne i Viu consideren “un error entendre que el barri antic són un parell de carrers, els més pròxims a l’Albereda, de manera que es queda un enorme espai superior absolutament oblidat i alié a estes mesura de pacificació del trànsit”. “No donarem suport a estes mesures només per a una determinada zona. Tot el veïnat del barri requerix la mateixa atenció i el mateix respecte. La pacificació del trànsit ha de ser una mesura que afecte per igual a tot el barri antic amb una implementació valenta d’esta restricció en tot el seu espai, que s’integre dins d’un calendari públic d’actuació que corresponga a un pla integral d’actuació per a tot l’entorn”. L’associació demana que estes decisions no es prenguen “de manera unilateral sense escoltar el veïnat a través de les organitzacions que els representen”.