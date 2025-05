Els cinc sentits a Burgos amb un marge d’error mínim

A falta de dos jornades per al final de la temporada regular en Segona Divisió, el Llevant UE defén lideratge i, per tant, la possibilitat d’ascendir a Primera Divisió de manera directa, sense necessitat de passar pel play-off. La victòria de l’equip granota en el Ciutat de València contra l’Albacete i la derrota posterior de l’Elx a Osca van permetre als de Julián Calero tornar a assumir el lideratge i quedar-se a un sol pas de la glòria.

La cirereta a la jornada l’hauria posada la “punxada” del Mirandés a Còrdova, ja que haguera permés al Llevant dependre de si mateix per a ascendir ja la pròxima jornada a Burgos, però l’equip de Miranda de Ebro va traure ahir el seu partit avant i reduïx el marge d’error granota.

Situació avantatjosa

Encara així, el Llevant UE viatjarà a Burgos dissabte que ve en una situació molt avantatjosa, amb la possibilitat, fins i tot, de celebrar l’ascens a Primera a falta de la jornada final en el Ciutat de València. No depén de si mateix, però una victòria en El Plantío acompanyada d’una derrota o empat del Mirandés o Elx, convertirà matemàticament els de Julián Calero en equip de la màxima categoria del futbol espanyol.

Per tant, els granota han d’afrontar la pròxima jornada amb els cinc sentits en el partit contra el Burgos, perquè els tres punts poden ser definitius per a complir, per fi, l’objectiu del club des del dolorós descens de la temporada 2021/22. Per a l’equip burgalés serà un partit sense res en joc i amb el component sentimental del retrobament amb Julián Calero i Unai Elgezabal, dos figures molt volgudes en El Plantío.

Qui ha eixit perdent clarament esta jornada és l’Elx, que no només ha perdut el lideratge, sinó que ha caigut a la tercera plaça, fora de l’ascens directe, encara que amb els mateixos punts que el Mirandés. A l’equip il·licità li resta Màlaga i Deportivo en el calendari i encara té bones opcions d’ascendir de manera directa.