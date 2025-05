El Govern, disposat a estudiar una pròrroga nuclear si no suposa “un sobrecost per als ciutadans”

Que la seua continuïtat no supose cap cost addicional per a les arques públiques i que continuen operant “amb total seguretat”. Són els dos requisits del Govern perquè les centrals nuclears puguen continuar produint més enllà de 2035, quan està previst el cessament de l’última de les set unitats atòmiques espanyoles actualment en marxa, segons ha indicat este dimarts la vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen. Este executiu “està per la labor d’analitzar les propostes que ens facen les empreses si efectivament no suposa un sobrecost per als ciutadans” i “l’activitat productiva a Espanya”, ha assegurat Aagesen durant una entrevista en Onda Cero. Aagesen ha precisat, a continuació, que la condició més “important” és que estes plantes continuen generant electricitat de manera segura, “i per a això està el Consell de Seguretat Nuclear”.

“No demonitzem les nuclears”

“No demonitzem les nuclears”, ha insistit la vicepresidenta, que ha recordat que “en el passat vam ampliar la vida del parc nuclear, va ser amb este govern”, que no ha tancat fins a la data “ni una central nuclear; les dos [que s’han clausurat, Zorita i Garoña] han sigut governs del PP. Este govern ha ampliat en 5,8 anys la mitjana del parc nuclear”. Un tancament que té a veure amb “una decisió presa per les empreses”, ha tornat a insistir. Unes companyies que, segons ha dit, “hui mateix han anunciat que es voran d’ací a 15 dies per a prendre una decisió” sobre si sol·licitar o no una pròrroga per a la central d’Almaraz, que seria la primera a deixar de funcionar, entre 2027 i 2028.