Una incidència en la xarxa de Telefónica provoca problemes en diverses zones d’Espanya i afecta els servicis d’emergències

Una incidència en la xarxa de Telefónica està provocant problemes, des d’esta matinada, en els servicis d’internet i telefonia fixos en diverses zones d’Espanya i està afectant els telèfons d’emergències 112 de diverses regions. “Hem fet uns treballs d’actualització de la xarxa que han afectat servicis puntuals de comunicacions fixes (veu i internet) en algunes empreses”, apunten fonts de la companyia. “Estem treballant per resoldre-ho i ja s’ha recuperat una part d’eixos servicis afectats, com és el cas dels servicis d’emergència 112, que ja han sigut restablits”.

Els problemes en les xarxes de telecomunicacions han sigut alertats precisament des dels servicis d’emergències de diverses comunitats autònomes, com ara Andalusia, Aragó, Comunitat Valenciana o País Basc. Les emergències de diverses regions s’han mobilitzat per a activar telèfons alternatius al 112 per a atendre les telefonades dels ciutadans durant la incidència.

Emergències 112 de la Comunitat Valenciana es va vore afectada i es va habilitar un nou telèfon alternatiu per a la població (963428000) mentres es recuperava el servici, segons informa Miguel Marjal, de Levante-EMV.