La intolerància va a més: destrossen l’exposició LGTBI del passeig de Gandia

Els intolerants campen a plaer pel passeig de les Germanies de Gandia, una de les vies més transitades de la ciutat. Una o diverses persones han destrossat, la nit d’este dimarts, l’exposició “Planificant la diversitat LGTBI+, art i cultura” que fa uns dies es va instal·lar en el tram d’este passeig situat davant de la Casa de la Marquesa.

Pertanyent a Dénia

Una o diverses persones, aparentment amb un esprai de pintura negra, han embrutat bona part dels murals, en els quals, a través de conegudes obres d’art, es reivindicava la visibilitat del col·lectiu LGTBI. La mostra ha sigut cedida per l’Ajuntament de Dénia i sol·licitada pel de Gandia, i anteriorment s’havia instal·lat, sense cap incident, en els carrers de Cullera o Tavernes de la Valldigna, entre altres municipis valencians.

Este cap de setmana passat, algú a qui molesta eixa exposició ja havia intentat danyar-la calant foc a un dels murals, si bé eixa acció a penes va socarrimar la base del panell. El col·lectiu LGTBI de la Safor va condemnar este fet i va demanar respecte.

Però ha sigut este dimarts a la nit quan els intolerants han aconseguit embrutar i arruïnar la mostra amb pintura negra escampada sobre els dibuixos cridats a conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de denunciar la invisibilitat del col·lectiu LGTBI al llarg de la història i, en este cas, de la creació artística. Entre altres missatges intolerants figuren inscripcions sobre els murals en els quals es pot llegir “No a la degeneració del poble”, “ronyós”, “puters” i altres insults. També apareix una esvàstica pintada just sobre una bandera de l’arc de Sant Martí, símbol del col·lectiu LGTBI.

Possible reivindicació en inicials

En un d’eixos murals danyats s’han escrit les inicials NN, la qual cosa sembla una forma de reivindicació. NN correspon a l’organització ultradretana Núcleo Nacional, que s’ha caracteritzat especialment per l’atac al col·lectiu LGTBI. Novament, els organitzadors han condemnat esta acció.

També el Partit Popular de Gandia acaba d’emetre una “condemna enèrgica” per este acte vandàlic. “Cap acte d’odi té justificació. Rebutgem de manera contundent qualsevol manifestació de violència, esta vegada dirigida cap a la comunitat LGTBI, la qual cosa suposa un símptoma d’homofòbia allunyat del respecte i de la tolerància que defenem des del nostre partit. Condemnarem sempre qualsevol manifestació de violència, siga el que siga el seu origen o destinatari. Des del Partit Popular de Gandia defenem la convivència i la llibertat d’expressió com a pilars fonamentals de la nostra societat democràtica”, assenyala la nota de premsa remesa per esta formació.