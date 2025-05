Jugar, crear i pensar amb Macarena Recuerda Shepherd

Una peça de dansa, igual que una pel·lícula, es pot definir com a imatge, so i moviment; però l’escena, la dansa o el teatre mai seran memòria. A partir d’esta constatació, l’artista Macarena Recuerda Shepherd proposa en La Mutant, els dies 23 i 24 de maig, la seua obra Si fuera una película.

Amb esta proposta de dansa, la sevillana explora les possibilitats de l’espai, el so i la narració en el cine per a pensar l’escena teatral. Este projecte escènic investiga un llenguatge nou usant elements clau del sèptim art, però també indaga en la fragilitat del cos viu en l’escena.

Macarena Recuerda Shepherd trasllada, en La Mutant, els codis del cine a l’escena teatral / Levante-EMV

Abans d’entrar, l’audiència rep uns auriculars que s’ha de col·locar una vegada travesse la porta de la sala. El so produït procura crear una experiència espacial diferent de la real. Un so que dramatitza, ficciona o resignifica les imatges que toca, que produïx estranyesa, humor o es convertix en metàfora al viatjar per la irrealitat. “Esta superposició d’elements narratius, el so lligat al fet cinematogràfic i l’escena ens mostren les potencialitats dels dos”, anticipa la creadora, que pretén presentar el so com a generador de possibles il·limitats i l’infinit codi de representació de l’escena.

Espais nous

Macarena Recuerda Shepherd es forma en arts escèniques, teatre i dansa. Encara que està llicenciada per l’Institut del Teatre, el que realment li interessa són els projectes participatius que tenen com a objectiu crear noves formes de trobada amb l’art. Des de l’any 2012, la seua investigació gira entorn del rol de l’espectador. Inventa espais nous per a jugar, crear i pensar en companyia.

Macarena Recuerda Shepherd trasllada, en La Mutant, els codis del cine a l’escena teatral / Levante-EMV

La seua investigació s’obri en dos línies de treball, una línia d’investigació sobre el llenguatge en escena i una altra línia sobre espais participatius i pedagògics. Ha realitzat diferents projectes en col·laboració amb els artistes Sofía Asencio, Idurre Azkue, David Franch, Txalo Toloza i Vicente Arlandis.

Fa dos anys, el maig de 2023, La Mutant li va dedicar una mirada panoràmica amb la programació de la seua trilogia sobre la il·lusió, integrada per les peces d’arts vives ¡AY! ¡YA!, The Watching Machine i COSA. Intervindre un cos, que conformen un triple acostament a les imatges perceptives segons la llum, l’escenografia i el cos mateix.