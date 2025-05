El Ministeri posa sota sospita 9.000 apartaments d’Airbnb a València

El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha ordenat a la coneguda plataforma de lloguers vacacionals Airbnb eliminar quasi 66.000 anuncis de pisos turístics que considera il·legals. La Comunitat Valenciana és una de les autonomies en les quals s’han detectat estos anuncis il·legals, juntament amb Andalusia, Madrid, Catalunya, Balears i Euskadi.

En el cas de València capital, la mesura pot tindre un abast important, ja que dels 10.400 pisos turístics de diferents plataformes que apareixen en el cercador de Visit València, el 71 % són d’Airbnb, és a dir, 9.170. Això no vol dir que tots estiguen incomplint la legalitat. Booking és la segona plataforma amb més apartaments en oferta (2.632, el 20 %), i li seguixen, a més distància, Tripadvisor o Homeaway.

València té aprovada, en estos moments, una moratòria sobre els apartaments turístics mentres redacta la nova normativa, coneguda com dels cinc cadenats, que limitarà les places d’ús turístic en la capital en funció de la població i el parc de vivendes de cada barri i districte. L’Ajuntament maneja una xifra d’apartaments legalment registrats de 1.600, la qual cosa suposa que n’hi hauria uns 8.000 funcionant sense llicència.

El departament dirigit per Pablo Bustinduy explica en un comunicat que el problema és que estes publicacions vulnerarien la normativa sobre la publicitat d’esta mena d’allotjaments en diverses comunitats autònomes, la majoria, destinacions vacacionals molt evidents per a estrangers i autòctons. Són anuncis en els quals no s’indicaria el número de llicència o registre, per exemple, o s’ocultaria la naturalesa jurídica dels amos d’aquell pis.

Infraccions

L’orde de retirada immediata dels anuncis obeïx a la comissió d’infraccions. La principal infracció és que els anuncis no inclouen el número de llicència o registre. Hi ha, també, publicacions que incorporen números de llicència que no corresponen als expedits per les autoritats, una cosa, diuen, “que pot induir a error o a engany a les persones consumidores”. A més, s’ha detectat també que molts d’estos nuncis no indiquen la naturalesa jurídica dels arrendadors. “No indiquen si els arrendadors són professionals o particulars, una qüestió que resulta fonamental per a saber si qui contracta està protegit com a consumidor o no”.

El Ministeri, segons informa Europa Press, ha remés a la filial irlandesa de la companyia estatunidenca, que és de qui depén el negoci a Espanya, un total de tres resolucions advertint de l’existència d’estos 65.935 “anuncis il·legals de vivendes turístiques” i instant-la a “bloquejar esta publicitat”. Segons el relat que arriba des del Govern, l’empresa hauria recorregut esta acció davant de la justícia per a evitar haver de capar estes publicacions, però el Tribunal Superior de Justícia de Madrid s’ha pronunciat en contra seua.