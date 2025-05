La Sala L’Horta tanca la seua temporada més amarga

La companyia de teatre Escena Miriñaque, Premi Nacional de les Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut 2024, serà l’encarregada de tancar la temporada de la Sala L’Horta el diumenge 25 de maig amb Dulce de leche, un espectacle que introduïx el públic en l’ambient d’una cuina durant la preparació d’un menú. El centre cultural de Castellar-l’Oliveral, que va quedar destruït per la riuada, acollirà dos funcions d’esta obra, una a les 11 i una altra a les 12:30 hores.

La Sala L’Horta tanca la temporada amb ‘Dulce de leche’ / Levante-EMV

Escrita i dirigida per Blanca del Barrio, i interpretada per les actrius Noelia Fernández i Esther Aja, Dulce de leche és una peça de teatre sensorial i interdisciplinari en la qual el públic se situa sobre l’escenari, a molt poca distància de l’acció per a poder vore, olorar, tocar i escoltar. La idea és apel·lar als cinc sentits cantant, ballant i recitant amb paraules molt senzilles, per a captar l’atenció de xiquets i xiquetes.

Impressions sensitives

“Buscant els records més llunyans de la meua infància, només vaig trobar fragments d’imatges associades a impressions sensitives que s’havien gravat en la meua memòria: la calor de la cuina, la família reunida al voltant d’una saborosa taula, l’olor de la goma d’esborrar o de les pàgines d’un quadern nou… Olors, sabors i color són passadissos d’emoció pels quals tornem als dolços jocs de mans, als brioixos i pastissos, a les carícies de mamà —comenta Blanca del Barrio—. En esta obra he volgut recrear l’univers sensitiu dels nostres primers anys de vida, en els quals el nostre món es reduïx al territori de la casa, la casa-cos i la cuina-cor”.

Amb ‘Dulce de leche’, la Sala L’Horta tanca la temporada / Levante-EMV

L’obra comença amb Noé, a qui observem mentres prepara un almívar de llet per al seu bebé. En l’exterior, Cigüeña té fred, així que Noé la convida a entrar i refugiar-se en la calor de la seua casa. Cigüeña nia en la cuina amb el seu pollet. A partir d’esta situació, els personatges cantaran poemes per al despertar i cançons de bressol per a dormir. “Estes cançons i balls seran el fil conductor per a recórrer amb el públic els cinc sentits a través d’escenes que funcionen com a finestres que obrin els ulls del xiquet al món —expliquen des de la veterana companyia de Santander—. Juguem a tocar i a escoltar una orquestra d’atuells i cassoles; parlem de les nostres galetes i sons preferits, i mirem paisatges d’imatges projectades en la paret de la cuina. De tot això es desprén una agradable olor d’almívar de llet”.