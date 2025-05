Un senderista de 54 anys, ferit al caure sis metres per un vessant en el penyal d’Ifac de Calp

Un ensopec va arruïnar una feliç excursió al penyal d’Ifac de Calp. Un senderista de 54 anys va fer ahir un mal pas en la senda d’este parc natural. L’últim tram, el que porta des del túnel al cim, és bastant escarpat. El senderista va caure entre cinc i sis metres pel vessant. Va patir contusions i una lesió al gluti. Li costava una barbaritat caminar. L’accident va ocórrer cap a les 12 hores.

El ferit, ja en l’helicòpter de rescat / Consorci de Bombers d’Alacant

Rescat en helicòpter

Va acudir el grup de rescat del Consorci de Bombers d’Alacant en l’helicòpter Alpha 01. El metge es va despenjar fins a on es trobava el ferit, que estava acompanyat per altres senderistes. Va comprovar que les ferides no eren, en principi, greus. Els rescatadors van pujar el senderista a l’helicòpter i el van portar a l’heliport, a on esperava una ambulància.