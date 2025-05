Vox retira l’esmena que emmanillava l’autonomia de l’Acadèmia de la Llengua

Primera “derrota” de Vox abans de començar la votació de les esmenes als pressupostos de la Generalitat de 2025. Vox, que manté negociacions obertes amb el PP per a obtindre l’aprovació de la majoria de les 200 esmenes presentades o, almenys, la seua transacció, s’ha vist obligat a retirar una de les propostes que afectava l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i amb la qual pretenia limitar la seua capacitat de maniobra pressupostària i, per tant, la seua autonomia financera.

En concret, el partit de Santiago Abascal havia plantejat introduir un canvi legal a través de l’articulat de la Llei de pressupostos perquè qualsevol “modificació pressupostària, incloses les modificacions entre capítols i les de dins del mateix capítol” hagueren de ser “autoritzades de manera vinculant per la Direcció General de Fons Europeus i Sector Públic”, quedant fins i tot anul·lat qualsevol procediment administratiu “en cas de prescindir de la realització d’este tràmit”.

O, dit d’una altra manera, esta esmena significava que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua no tinguera autonomia financera per a modificar els seus comptes davant de la subvenció donada per la Generalitat, sinó que haguera de ser el Consell qui acabara donant sempre el vistiplau. Això suposava limitar l’autonomia financera d’un òrgan inclòs dins de l’Estatut d’Autonomia i que té en la seua llei, que requerix tres quints de suport en les Corts, esta capacitat d’autonomia financera, per la qual cosa l’esmena podria incomplir la llei.

El síndic de Vox, José María Llanos, es retira de la tribuna en presència de Carlos Mazón i Susana Camarero / Fernando Bustamante

Així ho han assenyalat PSPV i Compromís, que han considerat que esta esmena era il·legal i que este ha sigut el motiu pel qual Vox l’ha retirada. Els valencianistes, de fet, van reclamar un informe jurídic per part de les Corts en la Mesa fa una setmana sobre esta esmena en concret; no obstant això, la majoria que existix en l’òrgan rector de la cambra autonòmica, amb PP i Vox, va impedir que se sol·licitara l’elaboració d’este informe.

Denúncia de l’esquerra

Malgrat això, l’esquerra ha advertit que, en cas d’haver-se aprovat posteriorment, s’haguera elaborat, per part dels servicis jurídics del parlament valencià, un informe a posteriori que haguera assenyalat esta il·legalitat. Per als socialistes, esta no és l’única esmena il·legal de Vox sobre l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que Vox no reconeix com a òrgan normatiu, també són il·legals les modificacions que lleven les partides destinades a personal, perquè ja existixen les places funcionarials creades.

També l’AVL mateixa va presentar un informe advertint d’esta il·legalitat. La retirada de l’esmena suposa una primera derrota parlamentària de Vox, que, a diferència del que ha ocorregut amb la Llei d’acompanyament, no vorà, així, totes les seues propostes aprovades, encara que siga a través de transaccions amb el PP. En aquella norma, debatuda fa setmana i mitja, PP i Vox van firmar la seua aliança amb un pacte total. En esta ocasió, en el primer dels tres dies de debat en comissió, Vox ha hagut de renunciar a una d’estes.