Abascal nega contactes amb el PP per a pactar l’eixida de Mazón

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha negat, este dimecres, que des del PP s’haja contactat amb el seu partit per a buscar una eixida al president de la Generalitat, Carlos Mazón. Sobre els possibles successors de Mazón, Abascal ha dit que a penes coneix l’alcaldessa de València, María José Catalá, una habitual en les travesses per a rellevar l’actual cap del Consell, mentres que de l’expresident de la Generalitat, Francisco Camps, ha afirmat que té una opinió “bastant negativa”, si bé Camps manté que els seus plans no passen per ser candidat a la Generalitat.

Vox juga un paper fonamental en el futur de Mazón. Si Génova decidix deixar caure l’actual cap del Consell, molt tocat políticament des de fa set mesos per la seua gestió de la dana, el PP valencià, que compta amb 40 escons en les Corts, necessitarà el suport de Vox (13 escons) per a investir un nou president, que ha d’eixir de l’actual bancada de diputats populars.

En eixe grup, a més de Catalá, emergix, en els últims dies, la figura de Juanfran Pérez Llorca, actual síndic del grup popular en les Corts i secretari general del PPCV. Home per a tot de Mazón durant esta legislatura, hàbil negociador i únic representant dels populars valencians en el pròxim congrés nacional del PP, Pérez Llorca va ser avalat este dimarts per Vox com a possible successor de Mazón.

Mà estesa a Feijóo

El dirigent de Vox, en una entrevista en Telecinco, s’ha mostrat obert a un acord d’investidura i de govern amb el PP, si els populars guanyen les pròximes eleccions generals.

“Si els nostres principis estan arreplegats en un acord de govern, podrem arribar a un acord d’investidura i de govern”, ha afirmat. No obstant això, ha precisat que Vox acudirà a les eleccions per a “guanyar-les i rebre el suport d’altres i, si pot ser, a no haver de necessitar-lo”.

Ha subratllat, a més, que els populars “encara no han guanyat” i que “són capaços de tornar a perdre unes eleccions i de tornar a desbaratar una majoria amb una campanya desastrosa com la de juliol de l’any 2023”.

Aleshores, segons Abascal, els populars van mentir amb les enquestes, van donar per guanyades les eleccions i el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, es va dedicar a oferir permanentment pactes a Sánchez.