Els menors de 24 anys són l’únic col·lectiu amb superàvit laboral a la C. Valenciana

Els menors de 24 anys són el col·lectiu de ciutadans actius amb un millor balanç en el mercat laboral de la Comunitat Valenciana en el primer trimestre de 2025. Segons les últimes dades de l’Institut Valencià d’Estadística (IVE), en este període, 24.200 jóvens es van incorporar al món del treball enfront dels 22.900 que van eixir de l’ocupació amb destinació a l’atur o la inactivitat. El saldo és positiu, per tant, en 1.300.

Jubilació

En els altres grups d’edat es registra dèficit, singularment entre aquells que tenen entre 35 i 44 anys, les entrades a l’ocupació dels quals van ascendir a 21.700, i les eixides, a 33.700, és a dir 12.000 més. En una situació semblant, amb un dèficit d’11.500, es troben els que superen els 55 anys, si bé en este cas una part important d’ells abandonen el mercat de treball amb destinació a la prejubilació o directament a la jubilació.

Trobada entre estudiants i empreses en la UPV / M. Á. Montesinos

Les dades de l’IVE, dependent de la Generalitat, també posen en relleu la dispar evolució entre sexes, amb les dones com les més damnificades. Així, l’entrada al mercat laboral de les dones, bé des de l’atur o des de la inactivitat, va ascendir a 55.900, però les eixides cap a una d’eixes dos destinacions van arribar a 81.600, la qual cosa implica una pèrdua de 25.700. En canvi, els hòmens tenen unes xifres menys negatives, amb un dèficit de 10.700, és a dir, la diferència entre 63.800 que entren a treballar i els 74.500 que ixen.

Balanç

En efecte, en el primer trimestre de l’any, el balanç general en el mercat de treball és negatiu. Es van incorporar al món de l’ocupació 119.800 persones, però en van eixir 156.100, la qual cosa implica una distància de 36.300. En el primer cas, la distància respecte al quart trimestre de 2024 va ser de 48.500 persones —un 28,8 % menys, per tant—, mentres que, en relació amb el mateix període de l’any passat, va ser de 15.900 (-11,7 %). Per la seua banda, les eixides van augmentar en 21.100 en termes intertrimestrals (un 15,7 % més), mentres que ho van fer en 19.800 respecte a un any abans, la qual cosa implica un increment del 14,5 %.