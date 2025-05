Imprescindibles: la Creu Roja de Dénia planta cara a la soledat no desitjada que patixen jóvens i majors a la Marina Alta

Les xifres revelen l’extraordinària labor de la Creu Roja de Dénia. 3.394 persones van resultar beneficiàries en 2024 d’ajudes o d’algun programa de l’assemblea local. La Creu Roja deniera, que compta amb un punt fix a Ondara i oferix atenció en 17 municipis més de la Marina Alta, va dur a terme 15.860 intervencions. El seu director tècnic, Pablo Valero, va desgranar ahir les dades. Una de les accions socials més destacades és la d’acompanyar i fomentar la socialització de persones que patixen soledat no desitjada. A Dénia, la Creu Roja dona suport a 15 jóvens d’entre 18 i 32 anys que se senten aïllats. A més, està pendent de persones majors que viuen a soles.

La soledat no desitjada és un drama a la Marina Alta. Moltes parelles d’estrangers es van establir en la comarca al jubilar-se. Al morir un dels cònjuges, l’altre es queda a soles i no compta amb xarxes familiars de suport.

La Creu Roja i la Fundació Amancio Ortega han posat en marxa el projecte “Veus en xarxa”, que consistix a facilitar als majors que viuen a soles dispositius de veu amb els quals es poden comunicar amb familiars i altres persones en la seua mateixa situació. L’assemblea de Dénia ha repartit 50 d’estos dispositius.

La Creu Roja de Dénia va atendre, l’any passat, 505 persones majors i les seues cuidadores, 445 persones en situació d’extrema vulnerabilitat, 351 xiquets i xiquetes, 857 jóvens, 124 immigrants, 51 dones en dificultat social, dos sol·licitants d’asil, 62 aturats o persones en situació de precarietat laboral o 52 persones amb diversitat funcional.

Bolcats a ajudar als damnificats de la dana

Eixa ingent labor és possible gràcies a la forta implantació d’esta ONG a Dénia. Compta amb 150 voluntaris, que, en 2024, van realitzar 7.750 hores de voluntariat. La seua base social és també molt potent: 1.341 socis, 26 empreses associades i 22 donants econòmics. “Sense esta xarxa no podríem arribar a tot”, va destacar Pablo Valero, que va subratllar la resposta immediata per a ajudar els afectats per la dana que va devastar l’Horta Sud i la Ribera. La tripulació de l’embarcació d’intervenció ràpida de la Creu Roja de Dénia va col·laborar amb Salvament Marítim en la busca i el rescat de desapareguts. Mentres, cinc grups de voluntaris acudien cada dia als pobles afectats per a ajudar en tot, a retirar fang, repartir aliments i fer costat als damnificats.

La Creu Roja de Dénia està, històricament, molt vinculada a la mar. La seua embarcació d’intervenció ràpida està sempre preparada per a participar al costat de Salvament Marítim en rescats marítims. “Estem actius les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any”, va subratllar Pablo Valero.