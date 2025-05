Les declaracions de testimonis com Vicent Mompó, Miguel Polo o els alcaldes de la dana es retardaran a juliol o setembre

La magistrada titular del Jutjat d’Instrucció 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que investiga les 228 morts per la dana, ha dictat, esta setmana, una providència en la qual fixa un calendari de declaracions que s’estén durant els mesos de juny i principis de juliol. La magistrada ha citat onze treballadors d’Emergències i de la mercantil Ilunion, l’empresa contractada per a gestionar el telèfon d’Emergències 112. I també la catedràtica de Geografia Física de la Universitat de València, Ana Camarasa, que declararà en qualitat de testimoni-pèrita.

La intensitat de les compareixences, a causa de l’elevat nombre de parts personades, prolonga les compareixences dels testimonis clau: fins a quatre hores la del doctor en Enginyeria Hidràulica que va declarar el 9 de maig o quasi set hores la de la delegada del Govern, Pilar Bernabé. Per això mateix, les citacions previstes en la causa de la dana durant tot el mes de juny i fins a principis de juliol són d’una declaració per dia.

D’esta manera les declaracions de testimonis clau com el president de la Diputació de València, Vicent Mompó (ajornada fins a dos vegades); el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), Miguel Polo, o la vintena d’alcaldes i alcaldesses de municipis afectats per les barrancades i la riuada podria projectar-se al mes de juliol i fins i tot per al mes de setembre, ja que, com és sabut, el mes d’agost és inhàbil a l’efecte de tràmits judicials.

Cal recordar, a més, que, al costat d’estes citacions de testimonis, la jutgessa i el fiscal de la dana continuen prenent declaració als familiars de les 228 víctimes mortals que continuen incorporant-se en un degoteig constant a la causa de la dana. Recentment, el Jutjat de Catarroja ha rebut les diligències per les sis persones mortes a Utiel, després d’inhibir-se el jutjat de Requena.