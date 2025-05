El ministre de Consum visitarà el Cabanyal per a comprovar el problema dels apartaments turístics

El ministre de Consum, Pablo Bustinduy, visitarà, este divendres, el Cabanyal per a conéixer de primera mà la problemàtica dels apartaments turístics en este barri del Marítim, un dels més saturats per la proliferació d’esta activitat. Així ho ha comunicat l’Associació de Veïns del Cabanyal, els responsables de la qual es troben en el Parlament Europeu estos dies participant en unes jornades sobre vivenda i apartaments turístics a les quals han sigut convidats pel grup de Sumar-Compromís.

El ministre, que ha notificat a la Delegació del Govern el seu viatge a València, té intenció de recórrer, segons informa l’associació de veïns, el barri i escoltar també els veïns, a més de donar compte de les denúncies contra les plataformes que anuncien pisos il·legals que s’han posat en marxa des del seu ministeri.

La visita de Bustinduy arriba després de l’anunci de l’orde de retirada d’anuncis de 66.000 apartaments turístics il·legals a la plataforma Airbnb. L’orde, com ha informat Levante-EMV, afecta diverses autonomies, entre les quals hi ha la Comunitat Valenciana. Només en la capital, la citada plataforma oferix 9.000 allotjaments turístics. Tant l’alcaldessa, M. José Catalá, del PP, com els grups de l’oposició han valorat la mesura del titular de Consum.

Bustinduy va ser diputat de Podemos per Madrid. En 2023 va estar al capdavant de la secció d’Internacional de la campanya de Sumar a les eleccions generals, i després dels comicis va ser nomenat ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 del tercer govern de Pedro Sánchez.