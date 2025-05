Morant, al PP: “Han de reflexionar en el seu congrés si Mazón ha de seguir”

Diana Morant s’ha compromés al fet que les víctimes de la dana seran cridades a comparéixer en la comissió d’investigació sobre la catàstrofe que comença esta vesprada en el Congrés. “Es donarà veu a les víctimes de la dana, que fins ara han sigut silenciades pel Partit Popular i per Vox en les comissions d’investigació de les Corts i del Senat; volem donar-li veu a un poble que no ha sigut escoltat, a un poble que clama justícia, que clama veritat, enfront dels responsables d’esta nefasta gestió d’una emergència”, ha explicat en els passadissos de la cambra baixa.

El càrrec dins de l’executiu central impedix a Morant estar habitualment a la Comunitat Valenciana, però hi ha vegades que aconseguix portar la veu valenciana a Madrid. És el que ha ocorregut este dimecres en el ple en el Congrés, a on ha exercit el paper de portaveu del Govern d’Espanya i veu dels socialistes valencians no només per a defendre la labor feta durant la catàstrofe del 29 d’octubre, sinó també per a exercir d’ariet com a líder de l’oposició a Mazón, de qui ha criticat que no va estar a l’altura.

En eixe doble paper de ministra de Ciència i líder del PSPV, Morant ha reivindicat, este dimecres, durant la sessió de control al Govern en el Congrés, que l’executiu central ha estat “complint” amb les seues responsabilitats davant de la dana i ha acusat la Generalitat i en concret el president, Carlos Mazón, de no estar “a l’altura” davant de l’emergència, perquè “va fallar en l’essencial: no estar”, retret que li ha servit per a demanar al PP que utilitze el seu “conclave” el 6 i 7 de juliol per a “reflexionar si Mazón ha de continuar governant”.

Així, davant d’una pregunta de la diputada socialista Marta Trenzano sobre la valoració del Govern davant de la gestió de la dana, Morant ha assegurat que la seua valoració “és clara”: “Qui tenia la responsabilitat de l’emergència no va estar a l’altura, i no em referisc ni a la ciutadania ni als ajuntaments, sinó a la Generalitat, que ni va liderar, ni va actuar, ni va coordinar”. A això ha afegit que la Generalitat “va fallar en l’essencial, estar, perquè no va estar”, i ha apuntat directament contra el cap del Consell. “Mazón va decidir que, mentres la seua gent es moria, preferia desaparéixer, i ara, en comptes de contar la veritat, preferix mentir”, ha assegurat.

“Se n’ha d’anar”

També ha afegit dins del pack de culpes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a qui ha retret que preferix “protegir Mazón”. Així, ha indicat que Mazón “se n’ha d’anar i s’ha d’emportar amb ell el senyor Feijóo”, i ha vinculat esta decisió amb la convocatòria del pròxim Congrés Nacional del PP. La convocatòria d’este congrés de manera avançada per a principis de juliol ha alçat moltes especulacions sobre la possible continuïtat del cap de l’executiu autonòmic, cosa que ha aprofitat Morant: “Han de reflexionar en el seu conclave si Mazón ha de continuar governant”.

Sobre la comissió d’investigació que començarà esta vesprada, ha assenyalat que el seu objectiu, des del Grup Socialista, “és que compareguen testimonis de tota mena i també responsables polítics”. Així, ha especificat que al parlar de testimonis es referix als “tècnics que sí que van complir amb el seu treball i que estan sent també amenaçats i acoquinats pel Partit Popular, parlem de les víctimes a les quals no se’ls ha donat veu”. També ha assegurat que demanaran que comparega Carlos Mazón i Alberto Núñez Feijóo, perquè diga “de què va parlar i de què no va parlar amb el senyor Mazón en eixes hores”, durant la vesprada del 29 d’octubre.