Pedro Sánchez es reunix este dijous amb les víctimes de la dana a València

El president del Govern, Pedro Sánchez, vindrà a València este dijous per a reunir-se amb les tres principals entitats que representen les víctimes. Seran les tres organitzacions que van estar a Brussel·les fa una setmana, en concret, l’Associació Víctimes Mortals DANA 29-O, l’Associació de Víctimes de la Dana 29 d’Octubre de 2024 i l’Associació Damnificats de la Dana Horta Sud València.

Sánchez ve de manera expressa per a mantindre esta trobada, que es produirà en la Delegació del Govern, a València. No s’havia produït fins ara una petició formal, però sí que li ho havien traslladat en diverses ocasions a la delegada del Govern, Pilar Bernabé. En les últimes hores s’ha parlat amb les entitats per a concretar la trobada.

Amb este gest, es produirà la primera reunió oficial entre el cap de l’executiu i organitzacions que representen afectats per la dana. D’esta manera, el Govern s’avança a la Generalitat, que encara no ha tingut una trobada d’estes característiques, encara que sí que ha rebut algunes víctimes de manera particular.

Contactes personals fins a la data

Les tres organitzacions han confirmat que assistiran a la trobada, com estan fent amb totes les invitacions que reben. “Acceptem totes les reunions que es puguen produir, i, com més gran siga el nivell, millor. Hem tingut contactes de manera oficiosa amb la delegada del Govern, però a títol individual i privat, no com a associació. Se’ls han plantejat peticions i han decidit vindre per a traure les seues pròpies conclusions”, assenyala a este diari Rosa Álvarez, presidenta de l’Associació de Víctimes Mortals Dana 29-O.

Des d’esta entitat traslladaran, entre altres peticions, la situació de les infraestructures, no només l’esmena dels danys, sinó els canvis que cal fer per a evitar noves catàstrofes d’este tipus.