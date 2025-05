“De segur que el Nou Mestalla és una seu per al Mundial”

El president del Consell Superior d’Esports (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, va visitar el Nou Mestalla per a comprovar en primera persona l’estat de les obres del nou estadi del València, que es van reprendre en gener i la finalització de les quals està prevista per a 2027. Uribes es va mostrar convençut que el Nou Mestalla serà una de les seus del Mundial 2030 que organitzen el Marroc, Portugal i Espanya.

“És magnífic, em sembla un projecte extraordinari. Espere que d’ací a molt poquet de temps, un parell d’anys, tinguem un estadi nou del València CF, per al València CF, però també per a la ciutat i per a Espanya. Per això, jo crec que ací de segur tindrem una seu per al Mundial 2030”, va assegurar un convençut Uribes.

El president del CSD va assenyalar que hi ha un compromís “del club, de la ciutat i de les institucions” i va remarcar el potencial de València, una ciutat que, va dir, “ha d’estar en els grans esdeveniments”, per la qual cosa va insistir que la FIFA ha d’incloure’l com a seu, malgrat que no està en la llista inicial. “València és una ciutat extraordinària que ha d’estar en els grans esdeveniments i este projecte reunix totes les condicions per a això. Hi ha projecte, hi ha terminis i estic convençut que el resultat serà fantàstic. Serà l’estadi més nou i més modern”.