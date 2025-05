Xàtiva prepara la dotació tècnica de Nits al Castell

Quan falta un mes i mig per a l’inici del XXVI Festival Nits al Castell de Xàtiva, l’Ajuntament prepara les qüestions tècniques per a la celebració dels concerts en la fortalesa xativina. El consistori acaba de licitar la contractació de la dotació tècnica per al desenrotllament de les actuacions del festival, que se celebrarà durant els quatre dissabtes del mes de juliol.

Sole Giménez, al costat de l’alcalde de Xàtiva, en la presentació del Festival Nits al Castell de l’any passat / Perales Iborra

El contracte per als servicis de sonorització, il·luminació i vídeo, així com el subministrament del material tècnic necessari i el servici de càrrega i descàrrega per als concerts de Nits al Castell ha eixit a concurs per 45.774 euros i l’empresa a la qual s’adjudique el contracte prestarà el servici entre l’1 i el 30 de juliol pròxims. Amb este servici, l’empresa haurà de proveir els equips tècnics necessaris per a la realització de les actuacions, uns equips tècnics que hauran de ser “de provada qualitat professional i marques de prestigi”, segons establix el plec de condicions tècniques del contracte. Les empreses poden presentar les seues ofertes fins al pròxim 2 de juny.

L’empresa s’ocuparà del transport, càrrega, descàrrega i muntatge i desmuntatge dels equips i materials, però, a causa de les condicions del castell de Xàtiva, a on l’accés amb vehicles fins al lloc a on s’emplaça l’escenari no és possible, l’Ajuntament facilitarà a l’empresa dos vehicles tipus eruga per a traslladar els equips i materials. L’empresa s’encarregarà de proporcionar l’escenari sobre el qual actuaran els artistes, així com els equips de so, il·luminació i vídeo, el backline o el personal necessari per a la celebració dels concerts, entre els quals haurà de designar un responsable tècnic que s’encarregarà de la coordinació tècnica de l’espai i serà l’enllaç entre el departament de producció i els diferents grups que actuaran en esta edició del certamen.

El Festival Nits al Castell de Xàtiva 2025 s’obrirà el pròxim 5 de juliol amb l’actuació del grup Café Quijano. El dia 12 del mateix mes actuarà Sole Giménez, que havia d’actuar en l’edició de 2024, però el concert va haver de suspendre’s per la pluja. El dia 19 arribarà al castell la reconeguda cantautora Maria del Mar Bonet, en un recital que també inclourà l’actuació d’Esther. Maria del Mar Bonet repetirà en el Nits al Castell, festival en el qual ja va actuar en 2015, en un concert en el qual va estar acompanyada pel músic valencià Borja Penalba. El festival es tancarà el 26 de juliol amb l’actuació d’Ángel Martín. Tots els concerts i actuacions seran a les 23 hores i, per a arribar al castell, l’Ajuntament facilita un servici de transport amb autobús, a més del tren turístic.