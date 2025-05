La CEV responsabilitza Mazón d’acceptar la retallada de Vox a patronal i sindicats

Crítiques de la patronal al Govern d’Espanya i especialment al Ministeri d’Hisenda per “falta de sensibilitat” financera amb la Comunitat Valenciana, però també al president de la Generalitat, Carlos Mazón, davant de l’aprovació del pressupost autonòmic. Lluny del fet que la trobada amb proveïdors de l’Administració autonòmica s’haja circumscrit a un front comú contra l’executiu central, el president de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha fet de les declaracions posteriors a la cita en el Palau una sèrie de retrets de la qual no ha eixit especialment ben parat el cap del Consell.

Així, Navarro ha advertit de la “situació financera preocupant” davant de la falta del FLA (Fons de Liquiditat Autonòmic) extraordinari, d’uns 3.000 milions, que enguany encara no ha arribat i que sol donar oxigen monetari per a poder fer front al pagament de factures. Per això, ha lamentat la “falta de sensibilitat” de la ministra i vicepresidenta del Govern, María Jesús Montero, de qui ha assenyalat que és “de les poques que no ha vingut a la zona dana”, i ha desitjat que no siga “tàctica política per a ofegar esta comunitat” per motius partidistes.

La crítica cap al Govern central, però, s’ha tornat també cap a l’autonòmic. En este sentit, el president de la CEV ha assenyalat com un “contrasentit” que el que s’aprovarà la setmana que ve vaja a ser el pressupost de la Generalitat més elevat de la història i amb caràcter expansiu respecte al de l’any anterior, “però no tinguem per a pagar als proveïdors”, motiu de l’acte convocat en el Palau amb diversos empresaris. En este, el president de la CEV ha estat uns 10 minuts, abans d’anar-se’n al congrés de CCOO-PV, i deixar allí la seua número dos, Eva Blasco.

“La reunió està molt bé”, ha insistit Navarro, mostrant el suport a la reivindicació, però tot seguit ha recriminat que ha “trobat a faltar” una cita prèvia amb sindicats i patronal, remarcant la importància del diàleg social, del qual ha demanat que es valore com un assumpte de “primer rang”. La menció no és gens fútil i ha servit per a lligar, amb la subtilesa que sol caracteritzar les declaracions de representants empresarials, l’altre punt que orbita en la relació entre la CEV i el Consell: la retallada de la subvenció en els pròxims comptes.

Retallada pressupostària

A penes unes hores abans de la cita en la seu presidencial, a uns metres d’allí, en les Corts, PP i Vox aprovaven les seues esmenes als pressupostos de la Generalitat, en les quals s’incloïen una retallada de prop de 700.000 euros per a patronal i sindicats. CCOO PV i UGT PV han sigut els més perjudicats, 225.000 euros cada un, però la CEV no se n’ha deslliurat, amb 125.000 euros; 100.000 dels quals van ser incorporats en una negociació a última hora.

Sobre estos, ha “admés” que hi haja un ajust pressupostari pel context econòmic de la Comunitat Valenciana, especialment davant de la gestió després de la dana i totes les seues conseqüències, però “no admet” que “hi haja partits en les Corts que no valoren el diàleg social i s’acorde amb el Consell rebaixar partides”. Es referix a Vox, partit que ho sol·licitava, davant de la qual cosa ha afegit: “El PP també és responsable”, assenyalant de nou a la formació de Mazón, amb qui la relació no passa pel seu millor moment.