Dinar d’equip amb múltiple sabor a acomiadament

Divendres que ve, el València CF posarà, en el Benito Villamarín, el punt final a una temporada dura i amb una enorme càrrega emocional, que ha cavalcat sobre el filferro del descens a Segona Divisió. Per a salvar-se va ser clau el treball de Carlos Corberán, que va motivar un canvi mai vist en la història de la Lliga que es va saldar amb una permanència folgada. El valor del grup va ser fonamental per a alçar la pitjor primera tornada mai protagonitzada pels valencianistes i ahir van celebrar el seu últim dinar amb sabor d’acomiadament. En el dinar era present la plantilla i el cos tècnic, però Corberán no va acudir.

Dos dels casos més clars d’acomiadaments són Giorgi Mamardashvili i Enzo Barrenechea, els dos futbolistes més aclamats pel coliseu de l’avinguda de Suècia quan va finalitzar el xoc contra l’Athletic Club. Els dos van protagonitzar un gest de reconeixement mutu intercanviant les seues samarretes a l’eixida del dinar, desfent-se en elogis l’un amb l’altre. La llista apunta a ser molt llarga. En la porteria, Jaume Doménech també va posar punt final a la seua estada en el club, acomiadat amb honors pels seus companys i amb una ovació de Mestalla. Seguint per la defensa, si no hi ha acord amb Dimitri Foulquier —que es vol quedar i Carlos Corberán vol que es quede— per a la renovació, abandonarà també el club. Cristhian Mosquera, per la seua banda, és un dels futbolistes més cotitzats de la plantilla i col·lecciona interessos d’equips importants, per la qual cosa podria eixir traspassat. Max Aarons, que a penes ha jugat, finalitza el seu préstec i torna a Anglaterra.

En la medul·lar, d’altra banda, a Enzo se sumarà presumiblement un Hugo Guillamón que no entra en els plans de l’entrenador i a qui li queda un any de contracte. També Iván Jaime, que finalitza la seua cessió i torna al Porto. En esta parcel·la seguixen, en principi, Pepelu, Javi Guerra i André Almeida, encara que serà el mercat i les ofertes les que marquen el seu destí.

En atac finalitzen les cessions de Rafa Mir i Umar Sadiq, pels quals no sembla que el València vaja a fer cap esforç econòmic. El nigerià va ser un home clau per a salvar la categoria. Després està per veure si arriben ofertes per algun dels jugadors de banda. De moment hi haurà set baixes segures, però s’espera que en siguen més entre futbolistes que no compten i els que puguen rebre una oferta que el club considere acceptable. Pel que puga passar, ahir es van citar en un dinar amb gust d’acomiadament per a molts.