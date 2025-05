El ministre Bustinduy visita el Cabanyal en la seua croada contra els apartaments il·legals

El ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visitarà, este divendres, el Cabanyal, un dels barris més tensionats per la proliferació d’apartaments turístics, dins de la croada que el seu ministeri ha emprés contra els apartaments il·legals i les plataformes que els anuncien. Com ha informat Levante-EMV, el Ministeri de Consum ha ordenat a la plataforma Airbnb bloquejar 66.000 anuncis d’apartaments il·legals detectats en sis comunitats autònomes, entre les quals hi ha la Comunitat Valenciana. Només a València, la citada plataforma gestiona 9.000 apartaments, el 71 % del total de VUT allotjades en plataformes del sector. Bustinduy arriba, a més, amb l’enfrontament de la patronal de vivendes turístiques amb l’Ajuntament de València, governat per PP i Vox, a compte dels plans que limiten l’activitat en la capital, com a mar de fons.

El ministre, com va avançar Levante-EMV, estarà este divendres a València per a analitzar sobre el terreny la situació de les vivendes turístiques. No està previst que Bustinduy es reunisca amb l’alcaldessa, la popular M. José Catalá, que, este dimecres, assegurava que li semblava “fenomenal que vinga el ministre i que vinga al Cabanyal, que és un exemple de com el govern anterior no va aconseguir paralitzar el problema, sinó més aïna al contrari”. La visita del ministre Bustinduy, de Sumar, arriba després de la reunió que va mantindre amb ell a Madrid la portaveu de Compromís, Papi Robles, per a informar-lo dels problemes que hi havia a València amb la proliferació d’apartaments turístics, als quals s’assenyala com a responsables de l’escalada del preu dels lloguers. En esta reunió, Compromís va aportar documentació sobre els 4.000 apartaments il·legals que la coalició valencianista havia registrat en la seua plataforma “Quenotetiren.com”.

Després d’aquella trobada, expliquen fonts de Compromís, el ministre “ha volgut conéixer de primera mà i per boca dels veïns afectats, sense mediació d’institucions, els problemes generats per les vivendes turístiques en la capital valenciana”. Es dona per segur que el ministre visitarà el Cabanyal i no es descarta que també estiga a Ciutat Vella. Com siga, la seua intenció és reunir-se amb diferents col·lectius veïnals per a conéixer de primera mà la situació. “Volem que veja la invasió que tenim d’apartaments”, afirma Robles. València no és l’única ciutat que el ministre té previst visitar en la batalla contra els apartaments turístics il·legals, segons indiquen en Compromís, encara que esta setmana ha volgut posar el focus sobre València.

La patronal respon

L’ofensiva del Govern i també de l’Ajuntament contra els apartaments turístics ha portat la patronal del sector a la Comunitat Valenciana (APTURCV) a eixir en defensa dels interessos dels seus associats (uns 21.000 en tota la Comunitat). La patronal “dona suport a qualsevol mesura que combata l’intrusisme” i assegura que en la seua associació “no hi ha cap apartament il·legal”, però lamenta que “s’intente ficar a tots, legals i il·legals, en el mateix sac”.

Aptur-CV va fer públic, a més, este dimecres, un comunicat per a acusar el Govern municipal de M. José Catalá de dilatar l’execució de la sentència judicial, avalada ara pel Tribunal Suprem, que eliminava les restriccions a l’ús turístic temporal de la vivenda habitual en el Pla especial de Ciutat Vella. Aptur-CV va carregar, a més, contra “el discurs que demonitza la vivenda turística per part de l’Ajuntament de València”.

A la patronal d’apartaments turístics, que, a través de la seua filial a València, Viutur, té diversos fronts judicials oberts contra l’Ajuntament (el més recent contra la moratòria de les llicències a esta mena d’activitat aprovada per la Regidoria d’Urbanisme) li preocupa “que siga Urbanisme qui haja assumit ara la cartera de turisme”. Això representa “un símptoma clar que s’està abordant un fenomen tan complex com el turisme des d’una lògica exclusivament restrictiva, desconnectada del diàleg i de la realitat del sector”, afirma la presidenta d’Aptur-CV, Silvia Blasco.

L’Ajuntament, per la seua banda, assegura que la interlocutòria del Suprem que rebutja el recurs de cassació contra la sentència que va donar la raó a la patronal d’apartaments no pot avalar, en opinió dels servicis jurídics, reclamacions de compensacions econòmiques dels qui es van vore perjudicats per no poder llogar per a ús turístic la seua vivenda habitual. Fonts municipals afigen que la sentència no canvia substancialment el veto als apartaments turístics a Ciutat Vella. Blasco, per la seua banda, recrimina a l’Ajuntament que, en comptes d’acatar la sentència, dilatara la seua execució amb un recurs de cassació mentres modificava el pla per a eliminar la finestra del lloguer de la vivenda habitual per a ús turístic, una cosa contra la qual també ha recorregut esta associació.