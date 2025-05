Montaverner constata els valors contaminants excessius d’una empresa de reciclatge

L’Ajuntament de Montaverner ha tornat a sol·licitar per escrit a la Conselleria de Medi Ambient que adopte les “mesures de control pertinents” amb la “màxima celeritat” davant de les molèsties generades en la població pels fums i les emissions contaminants procedents d’una empresa de gestió de residus i descontaminació situada en el polígon de la Cava.

El consistori ha instal·lat dos nous mesuradors de qualitat de l’aire en els carrers Benigànim i Vall d’Albaida del polígon, que se sumen als dos ja existents, en els quals s’han constatat valors contaminants que superen àmpliament els llindars permesos per la normativa en la zona, apegada al nucli urbà i al camp de futbol de la localitat, segons han informat fonts municipals. Davant d’esta circumstància, les autoritats locals han insistit a reclamar solucions a la Generalitat.

En març, el consistori va mantindre una reunió amb el director general de Qualitat i Educació Ambiental, Jorge Blanco, i tècnics autonòmics per a sol·licitar un major control sobre la mercantil. En data de hui, però, des de la corporació municipal que presidix el popular Jorge Boluda no han rebut cap notificació de la Conselleria quant a les actuacions desplegades en matèria de gestió de residus.

Encara que la nau té llicència municipal, en la problemàtica entren en joc residus de competència autonòmica, ja que, al costat de la indústria, hi ha una campa de terra a on s’apilen residus i milers de quilos de plàstics. El consistori ha donat un termini de dos mesos a la mercantil perquè la buide, ja que tem que es puguen estar produint filtracions en el sòl o que es registre algun incendi.

Diversos empresaris confrontants han mostrat el seu malestar per les afeccions del fum i les partícules sobre els seus negocis. Un d’ells assenyala que les seues plaques solars estan negres i produint un 30 % menys d’energia.

Queixes

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori es va comprometre a inspeccionar les instal·lacions i revisar els permisos de l’empresa, després que Montaverner traslladara una elevada quantitat de queixes de veïns i empresaris confrontants per les emissions de fum tòxic i les males olors relacionades amb l’activitat des de l’estiu passat. Es va acordar “mantindre una coordinació fluida per a resoldre la problemàtica com més prompte millor”.

“Em preocupa que no es prenguen mesures”, sosté l’alcalde de Montaverner, que manté que continuarà fent tot el que estiga a la seua mà per a solucionar la problemàtica.